नईदुनिया प्रतिनिधि, जौरा (मुरैना)। जौरा कस्बा के वार्ड 18 में रहने वाली 16 साल की एक किशोरी रविवार शाम 4 बजे घर से लापता हो गई। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी से जयपुर का युवक अर्जुन बाल्मीक मोबाइल फोन पर बात करता था उसे ही मोहल्ले के लोगों ने बाइक से किशोरी को ले जाते देखा है। जौरा पुलिस ने किशोरी को अगवा किए जाने का अपराध कायम कर लिया है।

किशोरी के माता-पिता करते हैं मजदूरी

किशोरी के माता-पिता जयपुर में मजदूरी करते हैं। दीपावली पर वह जौरा आए थे। रविवार को माता-पिता कपड़े खरीदने के लिए जौरा के बाजार चले गए। घर पर दो बेटियां थीं।