प्रेम-प्रसंग में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला को मारी थी गोली, इलाज के दौरान मौत; मुरैना के अंबाह की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबाह (मुरैना)। गोली लगने से 14 अक्टूबर को गंभीर घायल महिला रचना तोमर की 22 अक्टूबर को इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई। अंबाह थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के अपराध में पुलिस महिला की बेहोशी के कारण अब तक उसका मृत्युपूर्व कथन नहीं ले पाई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आए युवक को पुलिस ने इस अपराध में चिह्नित कर लिया है। अब हत्या के प्रयास के मुकदमा में हत्या की धाराओं का इजाफा होगा।

उपचार के दौरान रचना की मौत मृत महिला बानू उर्फ रचना तोमर 26 पत्नी शैलेंद्र तोमर कस्बा के खजूरी रोड स्थित गली नं. पांच में रहती थी। 14 अक्टूबर को रचना तोमर के घर एक युवक आया और उसने पिस्टल से महिला पर फायर किया जिससे रचना गंभीर घायल हो गई थी। उपचार के लिए महिला को ग्वालियर में भर्ती कराया गया था। 22 अक्टूबर को महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने महिला का मृत्युपूर्व कथन लेने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन महिला के होश में न आने के कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका।