नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सेठवारी में रहने वाली 17 साल की किशोरी ने बुधवार को घर पहुंचने के बाद जहर गटक लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद किशोरी का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बागचीनी पुलिस किशोरी की मौत से जुड़े कारणों की जांच कर रही है।

मुरैना में अपनी मौसी के नये मकान के गृह प्रवेश में गई थी किशोरी