मुरैना के जौरा में उल्लास नवभारत साक्षरता परीक्षा संपन्न, गोद में बच्चे और घूंघट की ओट में पहुंचीं महिलाएं

नईदुनिया न्यूज, जौरा (मुरैना)। उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों की परीक्षा विकासखंड जौरा अन्तर्गत 256 परीक्षा केंद्रो पर आयोजित कराई गई। इसमें कलेक्टर ने 7000 असाक्षरों का टार्गेट दिया था। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि परीक्षा में घूंघट की ओट में महिलाएं अपनी गोद में बच्चे लेकर भी सम्मिलित हुईं।

निरीक्षण करके असाक्षरों को किया गया प्रोत्साहित विकासखण्ड स्रोत समन्वयक राजीव सिंह जादौन तथा विकासखंड सह समन्वयक गीता भदौरिया ने योजना बनाकर शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर असाक्षरों को परीक्षा में सम्मिलित कराया। नौ जन शिक्षा केंद्रो पर संकुल सह समन्वयकों के माध्यम से निरीक्षण करके असाक्षरों को प्रोत्साहित किया गया।