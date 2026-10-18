शीतला माता मंदिर हादसा: मुरैना के एक ही परिवार के चाचा और दो सगे भाइयों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। शीतला माता मंदिर पर हुए हादसे में मुरैना जिले के हार गांगोली गांव के तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें दो किशोर उम्र के सगे भाई हैं। आधी रात को परिवार को हादसे की खबर लगी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में हैं।

परिवार ग्वालियर के गदाईपुरा में रहता था बागचीनी थाना क्षेत्र के हार गांगोली गांव के 50 वर्षीय विद्याराम त्यागी का परिवार बीते कुछ साल से ग्वालियर के गदाईपुरा में रहता है। परिवार के अधिकांश सदस्य नवरात्रा का वृत रखते हैं और हर नवरात्रा में शीतला माता के दर्शनों को भी जाते हैं। इसी क्रम में शनिवार की शाम विद्याराम के छोटे भाई अशोक पुत्र रामसनेही त्यागी उम्र 46 वर्ष शीतला मंदिर पर गए थे। अशोक के साथ विद्याराम के दोनों बेटे 15 वर्षीय अमन और 13 साल का बेटू उर्फ लव त्यागी भी था।