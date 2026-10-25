मुरैना: जींगनी सहकारी समिति में नकली खाद का आरोप, किसानों का हंगामा, 2 घंटे बंद रहा वितरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। जींगनी सहकारी सोसायटी पर रविवार दोपहर में नकली खाद बेचने का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों के विरोध के बाद तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

करीब दो घंट से खात वितरण बंद

अधिकारियों ने खाद के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की कार्रवाई की। हंगामे के चलते सोसायटी पर करीब दो घंटे तक खाद वितरण भी बंद रहा।

किसानों ने खाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की। विवाद की सूचना मिलने पर प्रशासन और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाद के नमूने लिए। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खाद की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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