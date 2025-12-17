तीन बार चकमा, चौथी बार में धराया... पुलिस ने अंबाह में पकड़ा परीक्षा में दूसरे को बिठाने वाला मास्टरमाइंड

नईदुनिया न्यूज, अंबाह। अंबाह के कैरीपुरा में बुधवार को उत्तराखंड प्रदेश की पुलिस ने दबिश दी। पुलिस फर्जी परीक्षार्थी को अपने दस्तावेज देकर परीक्षा में बिठाने वाले युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। उत्तराखंड पुलिस की यह चौथी दबिश थी, जिसके बाद उक्त आरोपी गिरफ्त में आ सका। इस बीच अंबाह पुलिस टीम भी उत्तराखंड पुलिस टीम के साथ रही।

पिछले साल आयोजित हुई थी परीक्षा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल में 22 अप्रैल 2024 को एसएसबी वाटर कैरियर का एग्जाम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस ने दो फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा था। इसमें अंबाह के बीच का पुरा निवासी रामवृक्ष सिंह व एक नाबालिग शामिल था। दोनों पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। दस्तावेज जांचे गए तो पता चला कि रामवृक्ष पर जो दस्तावेज हैं, वह कैरी का पुरा अंबाह निवासी राहुल पुत्र किशन सिंह गुर्जर के हैं, जिस पर पुलिस ने उसे भी आरोपित बनाया।