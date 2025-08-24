मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुरैना में कट्टे व जिंदा 23 राउंड के साथ पकड़ा युवक, पत्नी ने थाना प्रभारी पर लगाया फंसाने का आरोप

    MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने 18 अगस्त को युवक सूखे उर्फ दीपक सिंह तोमर को कट्टा व 23 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार करना बताया था। अब इस मामले में दीपक की पत्नी दीक्षा तोमर ने डीआइजी चंबल जोन को आवेदन देकर पति को झूठे केस बनाकर फंसाने का आरोप लगाया है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 10:06:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:06:36 PM (IST)
    मुरैना में कट्टे व जिंदा 23 राउंड के साथ पकड़ा युवक, पत्नी ने थाना प्रभारी पर लगाया फंसाने का आरोप
    कट्टे व 23 जिंदा राउंड के साथ युवक पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सिहौनियां थाना पुलिस ने गत 18 अगस्त को युवक सूखे उर्फ दीपक सिंह तोमर को कट्टा व 23 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार करना बताया था। अब इस मामले में दीपक की पत्नी दीक्षा तोमर ने डीआइजी चंबल जोन को आवेदन देकर पति को झूठे केस बनाकर फंसाने का आरोप लगाया है।

    पत्नी ने आवेदन में क्या-क्या बताया

    दीक्षा ने आवेदन में बताया कि उसके पति का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सिहौनिया थानेदार को अपशब्द बोलते दिखाई दे रहे है, लेकिन यह वीडियो साजिश के तहत उन्हें उकसाकर बनाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी दीपक को पोरसा से उनके घर से गिरफ्तार कर लाए।

    यह भी पढ़ें- MP के सागर में हाथ गंवाने वाले बच्चे की FIR लिखने में लापरवाही, कलेक्टर, एसपी को लगाई फटकार

    वहीं दीक्षा ने आरोप लगाया कि राउंड और कट्टा भी उनके पास जबरन रखकर आर्म्स एक्ट का केस बनाया गया। जबकि दीपक की गिरफ्तारी दूसरी जगह बताई गई है। यहां सीसीटीवी फुटेज में पुलिस उन्हें उनके घर से ले जाते हुए दिखाई दे रही है। दीक्षा ने मामले में डीआइजी से कार्रवाई करने की मांग की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.