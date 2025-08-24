मुरैना में कट्टे व जिंदा 23 राउंड के साथ पकड़ा युवक, पत्नी ने थाना प्रभारी पर लगाया फंसाने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सिहौनियां थाना पुलिस ने गत 18 अगस्त को युवक सूखे उर्फ दीपक सिंह तोमर को कट्टा व 23 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार करना बताया था। अब इस मामले में दीपक की पत्नी दीक्षा तोमर ने डीआइजी चंबल जोन को आवेदन देकर पति को झूठे केस बनाकर फंसाने का आरोप लगाया है।
दीक्षा ने आवेदन में बताया कि उसके पति का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सिहौनिया थानेदार को अपशब्द बोलते दिखाई दे रहे है, लेकिन यह वीडियो साजिश के तहत उन्हें उकसाकर बनाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी दीपक को पोरसा से उनके घर से गिरफ्तार कर लाए।
यह भी पढ़ें- MP के सागर में हाथ गंवाने वाले बच्चे की FIR लिखने में लापरवाही, कलेक्टर, एसपी को लगाई फटकार
वहीं दीक्षा ने आरोप लगाया कि राउंड और कट्टा भी उनके पास जबरन रखकर आर्म्स एक्ट का केस बनाया गया। जबकि दीपक की गिरफ्तारी दूसरी जगह बताई गई है। यहां सीसीटीवी फुटेज में पुलिस उन्हें उनके घर से ले जाते हुए दिखाई दे रही है। दीक्षा ने मामले में डीआइजी से कार्रवाई करने की मांग की है।