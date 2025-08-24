मुरैना में कट्टे व जिंदा 23 राउंड के साथ पकड़ा युवक, पत्नी ने थाना प्रभारी पर लगाया फंसाने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। सिहौनियां थाना पुलिस ने गत 18 अगस्त को युवक सूखे उर्फ दीपक सिंह तोमर को कट्टा व 23 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार करना बताया था। अब इस मामले में दीपक की पत्नी दीक्षा तोमर ने डीआइजी चंबल जोन को आवेदन देकर पति को झूठे केस बनाकर फंसाने का आरोप लगाया है।

पत्नी ने आवेदन में क्या-क्या बताया दीक्षा ने आवेदन में बताया कि उसके पति का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सिहौनिया थानेदार को अपशब्द बोलते दिखाई दे रहे है, लेकिन यह वीडियो साजिश के तहत उन्हें उकसाकर बनाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी दीपक को पोरसा से उनके घर से गिरफ्तार कर लाए।