मुरैना में हीराकुंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत, ब्रेक प्रेशर लीक होने से 20 मिनट थमी रही ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना शहर के लालौर रेलवे फाटक के पास गुरुवार की दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रेन का इंजन बिगड़ गया और 20 मिनट तक हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रही। इसके पीछे आ रही दो ट्रेनें भी यहां कुछ देर फंसी रही। अज्ञात मृतक ने खुदकुशी की है या हादसे का शिकार हुआ, इसकी जांच में स्टेशन रोड थाना पुलिस व जीआरपी दोनों जुटी हैं।

हीराकुंड एस्सप्रेस ट्रेन के आगे आ गया युवक घटना गुरुवार दोपहर सवा 12 बजे के करीब की है। बताया गया है, कि आगरा से मुरैना की तरफ आ रही हीराकुंड एस्सप्रेस ट्रेन के आगे एक युवक आ गया। यह युवक इंजन के आगे फंसकर घिसटता चला गया। इस टक्कर से ट्रेन के ब्रेक का प्रेशर लीक हो गया, जिससे ट्रेन को रोकना पड़ा।

करीब 20 मिनट तक हीराकुंड एक्सप्रेस यहां खड़ी रही, प्रेशर बहाल होने पर ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। जिस युवक का एक्सीडेंट हुआ, उसकी तलाश के लिए आरपीएफ, जीआरपी व स्टेशन रोड थाना पुलिस रेलवे ट्रैक पर खोज में जुट गए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद टुकड़ों की हालत में शव मिला। ट्रेन के नीचे घिसटने के कारण शव की कोई पहचान नहीं हो सकी। मृतक युवक की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है।