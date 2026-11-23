नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। झलकारी बाई जयंती पर रविवार को मुरैना में निकले चल समारोह में बवाल हो गया। कुछ युवक बंदूक व तलवारें लहराते हुए भीड़ में नाच रहे थे। हथियारों के इस तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होने के कारण पुलिस टीम ने बंदूक को जब्त कर लिया, लेकिन भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेरकर जमकर धक्कामुक्की की और बंदूक को छीनकर ले गए।

यह पूरा घटनाक्रम स्टेशन रोड थाने से कुछ दूर, जिला न्यायाधीश बंगले के ठीक सामने हुआ। पुलिस ने रैली की मंजूरी लेने वाले कोली समाज के अध्यक्ष व एक अन्य पर केस दर्ज किया है।

कोली समाज ने निकाला चल समारोह