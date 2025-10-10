अजब गजब प्रेम कहानी... सोशल मीडिया के जरिए हुआ प्यार तो प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला, ऐसे खुली पोल

नईदुनिया न्यूज, गोटेगांव/नरसिंहपुर। गोटेगांव थाना क्षेत्र में दर्ज एक सनसनीखेज अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही दिनों में गुत्थी सुलझा ली है। जिस महिला के अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी, वह सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में अपने प्रेमी के साथ मिली। फरियादी आकाश शर्मा ने 5 अक्टूबर 2025 को झोतेश्वर दर्शन से लौटते समय अपनी पत्नी नेहा शर्मा और दो वर्षीय बच्चे को एक कार सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच में खुला प्रेम-प्रसंग का नाटक मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ ऋषिकेश मीना के निर्देशन पर नाकाबंदी की गई और तत्काल एक विशेष टीम (उपनिरीक्षक ऋषिराज रजक के नेतृत्व में) गठित की गई। साइबर सेल की मदद से जब पुलिस ने महिला की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की, तो वह बलसाड़, गुजरात में अपने प्रेमी विशाल चौधरी के साथ मिली। जांच में खुलासा हुआ कि मूलतः गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली नेहा शर्मा की शादी 21 सितंबर 2025 को शादी डॉट काम के माध्यम से आकाश शर्मा से हुई थी, लेकिन वह विवाह के बाद भी गुजरात निवासी अपने प्रेमी विशाल चौधरी के संपर्क में थी।