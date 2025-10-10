मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अजब गजब प्रेम कहानी... सोशल मीडिया के जरिए हुआ प्यार तो प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला, ऐसे खुली पोल

    MP News: महिला ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी इच्छा से विशाल चौधरी के साथ गई थी और पति के साथ रहने में सहज नहीं थी। पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आदेश पर उसे वन स्टॉप सेंटर नरसिंहपुर भेज दिया गया है। पुलिस की त्वरित और तकनीकी दक्षता से भरी इस कार्रवाई से अपहरण का पूरा नाटक विफल हो गया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 08:05:22 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 08:05:22 PM (IST)
    अजब गजब प्रेम कहानी... सोशल मीडिया के जरिए हुआ प्यार तो प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला, ऐसे खुली पोल
    MP में प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला।

    HighLights

    1. महिला को शादी डॉट काम के जरिए हुआ प्यार
    2. प्रेमी संग गुजरात भागी शादीशुदा महिला
    3. इस कार्रवाई से अपहरण का पूरा नाटक फेल

    नईदुनिया न्यूज, गोटेगांव/नरसिंहपुर। गोटेगांव थाना क्षेत्र में दर्ज एक सनसनीखेज अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही दिनों में गुत्थी सुलझा ली है। जिस महिला के अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी, वह सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में अपने प्रेमी के साथ मिली। फरियादी आकाश शर्मा ने 5 अक्टूबर 2025 को झोतेश्वर दर्शन से लौटते समय अपनी पत्नी नेहा शर्मा और दो वर्षीय बच्चे को एक कार सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    जांच में खुला प्रेम-प्रसंग का नाटक

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ ऋषिकेश मीना के निर्देशन पर नाकाबंदी की गई और तत्काल एक विशेष टीम (उपनिरीक्षक ऋषिराज रजक के नेतृत्व में) गठित की गई। साइबर सेल की मदद से जब पुलिस ने महिला की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की, तो वह बलसाड़, गुजरात में अपने प्रेमी विशाल चौधरी के साथ मिली। जांच में खुलासा हुआ कि मूलतः गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली नेहा शर्मा की शादी 21 सितंबर 2025 को शादी डॉट काम के माध्यम से आकाश शर्मा से हुई थी, लेकिन वह विवाह के बाद भी गुजरात निवासी अपने प्रेमी विशाल चौधरी के संपर्क में थी।


    यह भी पढ़ें- MP में दैनिक वेतन भोगियों को झटका, प्रतिबंध के बाद भी रखे गए कर्मचारियों की होगी छंटनी

    अपहरण का ड्रामा फेल

    महिला ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी इच्छा से विशाल चौधरी के साथ गई थी और पति के साथ रहने में सहज नहीं थी। पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आदेश पर उसे वन स्टॉप सेंटर नरसिंहपुर भेज दिया गया है। पुलिस की त्वरित और तकनीकी दक्षता से भरी इस कार्रवाई से अपहरण का पूरा नाटक विफल हो गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.