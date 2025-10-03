गोटेगांव में हादसा: अनियंत्रित बस घर में घुसी, खेल रही दो मासूमों को रौंदा; एक की मौत, झोतेश्वर मार्ग जाम

नईदुनिया न्यूज, गोटेगांव। गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पचामा में शुक्रवार को सड़क हादसा हो गया। गोटेगांव से झोतेश्वर की ओर जा रही एक सवारी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी, जिसने घर के बाहर खेल रही दो मासूम बच्चियों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है।

गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम घटना इतनी भीषण थी कि बस के घर में घुसने से मकान का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद गांव में गहरे शोक और तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तत्काल झोतेश्वर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया।