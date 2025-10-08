मेरी खबरें
    नरसिंहपुर में ड्यूटी से लौट रहे एएसआई को कार ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसे का वीडियो

    मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के करेली में ड्यूटी से लौट रहे एएसआई लालसिंह सेन को तेज रफ्तार इनोवा कार ने टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी कार चालक कुणाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। हादसे में घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 01:49:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 01:55:50 PM (IST)
    नरसिंहपुर में ड्यूटी से लौट रहे एएसआई को कार ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसे का वीडियो
    सीसीटीवी में कैद हुई टक्कर मारकर भागने की घटना।

    HighLights

    1. 4 अक्टूबर की रात ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे।
    2. करेली क्षेत्र में पीछे से आ रही इनोवा कार ने टक्कर मार दी।
    3. टक्कर मारने के बाद मौके से भागने की कोशिश की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले के करेली में ड्यूटी से घर लौट रहे एक एएसआई को तेज रफ्तार इनोवा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा 4 अक्टूबर को करेली गुरुद्वारा के पास हुआ था और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर से वायरल हो रहा है। करेली थाना पुलिस ने शिकायत पर कार चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया है आरोपी की तलाश जारी है।

    जानकारी के अनुसार, जबलपुर के चरगुवा थाने में पदस्थ एएसआई लालसिंह सेन 4 अक्टूबर की रात ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। तभी करेली क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास पीछे से आ रही इनोवा कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एएसआई सहित दो अन्य लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

    करेली थाने के एसआई अभिषेक जैन ने बताया कि इनोवा कार ने टक्कर मारने के बाद मौके से भागने की कोशिश की। घायल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक कुणाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब तीन से चार दिन पुराना है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

