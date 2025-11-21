MP के नरसिंहपुर में खूनी संघर्ष, तीन ग्रामीण गंभीर, थाने में नहीं लिखी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले के ठेमी थानांतर्गत शेढ़ मगरधा गांव में गुरुवार सुबह दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें जमकर लाठी, डंडे व अन्य हथियार चले। वारदात में तीन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक पक्ष के पिता-पुत्र भी शामिल हैं। घायलों के अनुसार वे वारदात के बाद ठेमी थाने पहुंचे थे, लेकिन यहां उनकी रिपोर्ट लिखने के बजाय पुलिसकर्मियों ने अस्पताल जाने कह दिया।

यह है घटनाक्रम जिला अस्पताल पहुंचे संघर्ष में घायल कोक सिंह पटेल व उनके पुत्र पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि गिरवर सिंह व अन्य ने उन पर प्राणघातक हमला किया था। जिसमें वे लहूलुहान हो गए। वारदात की प्रमुख वजह उनके द्वारा एक माह पूर्व हुआ विवाद बताया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी हो चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष से गिरवर सिंह भी घायल हुए हैं। वारदात में कोक सिंह के सिर, चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही उनका दायां हाथ भी टूट गया है। पुष्पेंद्र को भी पूरे शरीर में चोटें हैं। गिरवर सिंह के सिर में पांच व हाथ में दो टांके लगे हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दी है।