मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है...', पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का विवादित वीडियो वायरल, FIR दर्ज

    MP News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है और वह गली-गली जाकर अकेले लोगों को मारते हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 08:55:31 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 08:55:31 PM (IST)
    'आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है...', पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का विवादित वीडियो वायरल, FIR दर्ज
    पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का विवादित वीडियो वायरल

    HighLights

    1. नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का वीडियो वायरल
    2. नीर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि आधा भोपाल उनके नाम से डरता है
    3. युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई और अपमानजनक वीडियो बनाए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है और वह गली-गली जाकर अकेले लोगों को मारते हैं। इस विवादित बयान के साथ ही वीडियो में नगर के दो युवकों की सामूहिक पिटाई भी दिखाई दे रही है, जिससे पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

    होटल विवाद बना पिटाई का कारण

    पीड़ित दोनों युवक नगर में गौ सेवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं। जानकारी के अनुसार इन युवकों का होटल में नीर प्रजापति के चचेरे भाई अमित प्रजापति उर्फ अम्मू के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद को निपटाने के बहाने नीर और उनके परिजनों ने दोनों युवकों को अपने घर बुलाया।

    पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    घर पहुंचने पर युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई और उनके अपमानजनक वीडियो भी बनाए गए। यह वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.