दरिंदगी की हदें पार... धारदार हथियार से मेडिकल शॉप कर्मचारी का काटा गुप्तांग; मरा समझकर झाड़ियों में फेंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांगई निवासी बसंत पाली पिता जमुना प्रसाद पाली, जो गाडरवारा में एक निजी क्लीनिक मेडिकल शॉप पर कार्यरत है, मंगलवार देर रात अपने घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों के हमले का शिकार हो गया।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बसंत पाली जब मेडिकल शॉप से घर जा रहा था तभी एनटीपीसी रोड पर सुदरास पुल के आगे मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन से आए 3-4 अज्ञात लोगों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। पहले आरोपियों ने उसकी जमकर मारपीट की और फिर धारदार चाकू से उसके पेट व शरीर के कई हिस्सों पर वार किए। आरोपियों ने क्रूरता की हद पार करते हुए उसका गुप्तांग भी काट दिया और मृत समझकर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए।