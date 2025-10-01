मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 03:50:15 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 03:52:01 PM (IST)
    दरिंदगी की हदें पार... धारदार हथियार से मेडिकल शॉप कर्मचारी का काटा गुप्तांग; मरा समझकर झाड़ियों में फेंका
    HighLights

    1. मेडिकल शॉप कर्मचारी का काटा गुप्तांग।
    2. कर्मचारी को मरा समझकर झाड़ियों में फेंका।
    3. आरोपियों की तलाश जारी कर दी गई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांगई निवासी बसंत पाली पिता जमुना प्रसाद पाली, जो गाडरवारा में एक निजी क्लीनिक मेडिकल शॉप पर कार्यरत है, मंगलवार देर रात अपने घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों के हमले का शिकार हो गया।

    जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बसंत पाली जब मेडिकल शॉप से घर जा रहा था तभी एनटीपीसी रोड पर सुदरास पुल के आगे मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन से आए 3-4 अज्ञात लोगों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया।

    पहले आरोपियों ने उसकी जमकर मारपीट की और फिर धारदार चाकू से उसके पेट व शरीर के कई हिस्सों पर वार किए। आरोपियों ने क्रूरता की हद पार करते हुए उसका गुप्तांग भी काट दिया और मृत समझकर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए।

    होश आने पर पीड़ित ने किसी तरह परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे गाडरवारा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

    इधर घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने बुधवार को गाडरवारा में हंगामा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

    गाडरवारा एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन थानों की विशेष पुलिस टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

