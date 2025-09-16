मेरी खबरें
    MP News: नरसिंहपुर में पाड़ाझिर नदी में बहे दो युवक, एक बचा, दूसरा लापता

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 05:48:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 05:50:46 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले के सुआतला थाना क्षेत्र में स्थित पाड़ाझिर नदी में सोमवार रात अचानक आए तेज बहाव के कारण दो युवक बह गए। इस हादसे में एक युवक तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि दूसरा लापता है, जिसकी तलाश के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

    यह घटना सोमवार की रात बिलहरा और नादिया गांव के बीच बहने वाली पाड़ाझिर नदी पर हुई। बिलहरा निवासी बाबूलाल ठाकुर और अमित जाट अपनी बाइक से नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वे बाइक सहित बह गए।

    पानी के तेज बहाव के बीच अमित जाट किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन बाबूलाल ठाकुर लापता हो गए। घटना की सूचना मिलने पर, सुआतला पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुँचकर सबसे पहले नदी में बही बाइक को ढूंढ निकाला।

    इसके बाद, लापता हुए बाबूलाल ठाकुर की खोजबीन के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि नदी में तेज बहाव और आसपास घने जंगल होने के कारण तलाशी अभियान में कुछ मुश्किलें आ रही हैं।

    लेकिन टीम लगातार बाबूलाल को ढूंढने का प्रयास कर रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

