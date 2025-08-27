MP की सींगरी नदी में बहा 45 साल का शख्स... पुल पार करने की कोशिश में उफनते पानी में डूबा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर में हुई एक दुखद घटना में, बुधवार सुबह 45 वर्षीय गुड्डू जाट, जिन्हें 'अंबानी' के नाम से भी जाना जाता था, सिंगरी नदी के तेज बहाव में बह गए। यह हादसा तब हुआ जब वे बारिश के कारण उफनाई नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे।

शहर के किसानी वार्ड निवासी गुड्डू जाट सुबह करीब 7:30 बजे गणेश मंदिर रोड पर बने छोटे पुल को पार कर रहे थे। इस दौरान, कई लोगों ने उन्हें नदी पार न करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। पुल पार करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी की तेज धारा में बह गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें पुल पार करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।