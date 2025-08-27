मेरी खबरें
    MP की सींगरी नदी में बहा 45 साल का शख्स... पुल पार करने की कोशिश में उफनते पानी में डूबा

    मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में सींगरी नदी एक बार फिर हादसे का सबब बन गई। बुधवार सुबह 45 साल का व्यक्ति नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कई लोगों ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन अनसुनी कर पुल पार करने की कोशिश की और हादसा हो गया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:03:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 12:40:06 PM (IST)
    1. MP की सींगरी नदी में 45 साल का शख्स बहा।
    2. पुल पार करते समय व्यक्ति का संतुलन बिगड़ा।
    3. तलाश के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर में हुई एक दुखद घटना में, बुधवार सुबह 45 वर्षीय गुड्डू जाट, जिन्हें 'अंबानी' के नाम से भी जाना जाता था, सिंगरी नदी के तेज बहाव में बह गए। यह हादसा तब हुआ जब वे बारिश के कारण उफनाई नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे।

    शहर के किसानी वार्ड निवासी गुड्डू जाट सुबह करीब 7:30 बजे गणेश मंदिर रोड पर बने छोटे पुल को पार कर रहे थे। इस दौरान, कई लोगों ने उन्हें नदी पार न करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। पुल पार करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी की तेज धारा में बह गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें पुल पार करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

    बताया गया है कि घटना से कुछ घंटे पहले हुई तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद, पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और गुड्डू जाट की तलाश के लिए एक बचाव अभियान शुरू किया गया है।

