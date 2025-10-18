मुंगवानी पुलिस ने जुआ खेलते आधा दर्जन जुआरियों को दबोचा; 76,000 कैश समेत कार-मोबाइल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारदेव जंगल में चल रहे 52 पत्तों के जुए के अड्डे पर मुंगवानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर मौके पर दबिश देकर 6 जुआरियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

जब्त सामग्री

पुलिस ने जुआरियों के पास से 76 हजार रूपये नकद के साथ-साथ 8 मोबाइल फोन, 1 कार और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं।

पकड़े गए जुआरियों के नाम

धनराज लोधी (गाडरवारा), प्रशांत शर्मा (गाडरवारा), रामकुमार मेहरा (उदयपुरा), सुनील चौधरी (खैरीनाका), कमलेश बंजारा (स्टेशनगंज), रूपेश नामदेव (स्टेशनगंज)

छापेमारी की कार्रवाई

पुलिस को लंबे समय से भंडारदेव जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मुंगवानी थाना पुलिस ने एक टीम गठित कर अचानक मौके पर छापा मारा और सभी आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगेहाथ पकड़ा।