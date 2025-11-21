मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नरसिंहपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोसी गिरफ्तार, दिल्ली ले गई संयुक्त पुलिस टीम

    आशंका जताई जा रही है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (एक्स) पर किए गए किसी ट्वीट या पोस्ट से जुड़ी हो सकती है। इस गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 08:21:14 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 08:30:16 PM (IST)
    नरसिंहपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोसी गिरफ्तार, दिल्ली ले गई संयुक्त पुलिस टीम
    कांग्रेस का एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन।

    HighLights

    1. गिरफ्तारी का आधिकारिक कारण स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किया गया है,
    2. आशंका है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर पोस्ट से जुड़ी हो सकती है।
    3. विरोध में कांग्रेस ने एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलगवां गांव से बुधवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोसी को दिल्ली और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम मंजीत को सुबह करीब 7 बजे दिल्ली ले गई। हालांकि, गिरफ्तारी का आधिकारिक कारण स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किया गया है, लेकिन व्यापक रूप से आशंका जताई जा रही है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (एक्स) पर किए गए किसी ट्वीट या पोस्ट से जुड़ी हो सकती है। इस गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

    भाई ने कहा- बिना सूचना अचानक हुई गिरफ्तारी

    • मंजीत घोसी के भाई लक्ष्मीकांत घोसी ने बताया कि मंजीत कांग्रेस के लिए काम करता है और उसने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, जिसके कारण उसे ले जाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह ठीक से नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी का सटीक कारण क्या है।


  • गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

  • सुनीता पटेल ने इस कार्रवाई को गंभीर मामला बताते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को अचानक उठा लिया।

  • उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गिरफ्तारी और मामले की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक वह एसपी कार्यालय से नहीं हटेंगी।

  • उन्होंने 'वोट चोरी' के मुद्दे को राष्ट्रीय बताते हुए कहा कि यदि कार्रवाई करनी है तो बड़े नेताओं पर होनी चाहिए, न कि एक छोटे कार्यकर्ता को निशाना बनाया जाना चाहिए।

    • naidunia_image

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी संदीप भूरिया) ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तहत यह गिरफ्तारी विधिवत की गई है। उन्होंने पुष्टि की कि दिल्ली और राजस्थान पुलिस पूछताछ और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उसे अपने साथ ले गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.