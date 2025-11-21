नरसिंहपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोसी गिरफ्तार, दिल्ली ले गई संयुक्त पुलिस टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलगवां गांव से बुधवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोसी को दिल्ली और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम मंजीत को सुबह करीब 7 बजे दिल्ली ले गई। हालांकि, गिरफ्तारी का आधिकारिक कारण स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किया गया है, लेकिन व्यापक रूप से आशंका जताई जा रही है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (एक्स) पर किए गए किसी ट्वीट या पोस्ट से जुड़ी हो सकती है। इस गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।