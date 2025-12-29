नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नर्मदा तट के प्रसिद्ध बरमान रेत घाट पर शनिवार को हुई एक घटना ने अब प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश पर एक स्थानीय दुकानदार को थप्पड़ मारने और बीच-बचाव करने आए वृद्ध पुजारी के साथ घोर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज और स्थानीय नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद मामला कलेक्टर और एसपी की चौखट तक पहुँच गया है।

क्या है पूरा मामला मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को बरमान रेत घाट पर निरीक्षण के दौरान सीईओ गजेंद्र नागेश ने एक युवक ब्रजेश नौरिया को तट के समीप पेशाब करते देखा। ब्रजेश, जो घाट के पास ही एक जनरल स्टोर चलाता है, का आरोप है कि अधिकारी ने नियम सम्मत चालानी कार्यवाही करने के बजाय उसे सार्वजनिक रूप से दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, युवक को दोबारा घाट पर न दिखने और उसकी दुकान तुड़वाने की धमकी भी दी गई।

नरसिंहपुर में बरमान तट पर थप्पड़ कांड से उबाल, जिला पंचायत सीईओ पर वृद्ध पुजारी को धमकाने के आरोप pic.twitter.com/SlKRFMU9k5 — NaiDunia (@Nai_Dunia) December 29, 2025 पुजारी का गंभीर आरोप रेत में गड़वा देने की दी धमकी घटना के दौरान जब वहां मौजूद कथा-पूजन कराने वाले वृद्ध पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और घाट पर सुलभ शौचालय की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया, तो अधिकारी का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। पुजारी कैलाश चंद्र का आरोप है कि सीईओ ने उनके साथ न केवल गाली-गलौज की, बल्कि अत्यंत अमर्यादित लहजे में कहा, तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, जितना ऊपर दिख रहे हो उतना ही अंदर करवा दूंगा। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से ''उठक-बैठक'' लगाने के लिए मजबूर कर अपमानित किया। जांच की मांग और आमरण अनशन की चेतावनी सोमवार को इस घटना का वीडियो सामने आते ही ब्राह्मण समाज और धर्मप्रेमी जनता में भारी रोष फैल गया। सनातन कर्मकाण्डी ब्राह्मण महासंघ ने इसे पूरी तरह प्रशासनिक गुंडागर्दी करार दिया है। पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अधिकारी पर वैधानिक कार्यवाही नहीं होती है, तो वे रेत घाट पर ही आमरण अनशन शुरू करेंगे।