    नरसिंहपुर में बरमान तट पर थप्पड़ कांड से उबाल, जिला पंचायत सीईओ पर वृद्ध पुजारी को धमकाने के आरोप

    स्थानीय दुकानदार को थप्पड़ मारने और बीच-बचाव करने आए वृद्ध पुजारी के साथ घोर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया ...और पढ़ें

    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 07:39:51 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 07:51:02 PM (IST)
    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

    HighLights

    1. सीईओ गजेंद्र नागेश ने एक युवक ब्रजेश नौरिया को तट के समीप पेशाब करते देखा।
    2. ब्रजेश का आरोप है कि अधिकारी ने उसे सार्वजनिक रूप से दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए।
    3. युवक को दोबारा घाट पर न दिखने और उसकी दुकान तुड़वाने की धमकी भी दी गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नर्मदा तट के प्रसिद्ध बरमान रेत घाट पर शनिवार को हुई एक घटना ने अब प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश पर एक स्थानीय दुकानदार को थप्पड़ मारने और बीच-बचाव करने आए वृद्ध पुजारी के साथ घोर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज और स्थानीय नागरिकों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद मामला कलेक्टर और एसपी की चौखट तक पहुँच गया है।

    क्या है पूरा मामला

    मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को बरमान रेत घाट पर निरीक्षण के दौरान सीईओ गजेंद्र नागेश ने एक युवक ब्रजेश नौरिया को तट के समीप पेशाब करते देखा। ब्रजेश, जो घाट के पास ही एक जनरल स्टोर चलाता है, का आरोप है कि अधिकारी ने नियम सम्मत चालानी कार्यवाही करने के बजाय उसे सार्वजनिक रूप से दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, युवक को दोबारा घाट पर न दिखने और उसकी दुकान तुड़वाने की धमकी भी दी गई।


    पुजारी का गंभीर आरोप रेत में गड़वा देने की दी धमकी

    घटना के दौरान जब वहां मौजूद कथा-पूजन कराने वाले वृद्ध पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और घाट पर सुलभ शौचालय की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया, तो अधिकारी का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। पुजारी कैलाश चंद्र का आरोप है कि सीईओ ने उनके साथ न केवल गाली-गलौज की, बल्कि अत्यंत अमर्यादित लहजे में कहा, तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, जितना ऊपर दिख रहे हो उतना ही अंदर करवा दूंगा। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से ''उठक-बैठक'' लगाने के लिए मजबूर कर अपमानित किया।

    जांच की मांग और आमरण अनशन की चेतावनी

    सोमवार को इस घटना का वीडियो सामने आते ही ब्राह्मण समाज और धर्मप्रेमी जनता में भारी रोष फैल गया। सनातन कर्मकाण्डी ब्राह्मण महासंघ ने इसे पूरी तरह प्रशासनिक गुंडागर्दी करार दिया है। पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अधिकारी पर वैधानिक कार्यवाही नहीं होती है, तो वे रेत घाट पर ही आमरण अनशन शुरू करेंगे।

    पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस विभाग भी सक्रिय हो गया है। एसडीओपी मनोज गुप्ता ने पुष्टि की है कि ब्राह्मण समाज द्वारा बरमान घाट की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा अभद्रता किए जाने के आरोपों संबंधी शिकायत और साक्ष्यों को वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच का इंतज़ार है।

