नरसिंहपुर पुलिस ने सुलझाई लूट की गुत्थी, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर पुलिस ने लूट की दो अलग-अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन घटनाओं में लूटा गया सामान भी पूरी तरह से बरामद कर लिया है। 20 सितंबर 2025 को गाडरवारा थाना क्षेत्र के हनुमान मढ़िया के पास कौड़िया रोड पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने एक महिला से सोने का झाला छीन लिया था, जबकि 21 सितंबर 2025 को गोटेगांव के रहने वाले अजय सेलोपाल से डमरू घाटी के पास सुनसान सड़क पर दो अज्ञात लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था।

दोनों ही मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डा ऋषिकेश मीना ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम को आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

पुलिस ने इन मामलों को सुलझाने के लिए मुखबिरों से जानकारी जुटाई और तकनीकी माध्यमों का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया सोने का झाला और मोबाइल फोन के साथ-साथ वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी

मनीष धानक- निवासी ग्राम बोदरी, थाना गाडरवारा। इससे 25,000 रुपये की कीमत का सोने का झाला बरामद हुआ।

जितेंद्र कहार- निवासी ग्राम बोदरी, थाना गाडरवारा। इससे रेड-मी कंपनी का मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई।

इस सराहनीय कार्य में गाडरवारा थाना प्रभारी विक्रम रजक, उप निरीक्षक अमित गोटिया, सहायक उप निरीक्षक राजेश शर्मा, प्रधान आरक्षक रामगोपाल सिंह राजपूत, परमानंद, शिवकुमार, और आरक्षक रूपेंद्र चौबे, बालकृष्ण रघुवंशी, सुजीत बागरी, ऐश्वर्य वेंकट, शिवम पटेल, दीपक राजपूत, महेंद्र बावरिया, और रामसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।