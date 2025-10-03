नरसिंहपुर में पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी पकड़ा, फर्जी रेप केस दिखाकर मांग रहा था दो लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर में नया बस स्टैण्ड स्थित जय श्रीराम ट्रेवल्स ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने फर्जी बलात्कार केस के नाम पर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में शिकायतकर्ता राजेश जैन निवासी धनारे कॉलोनी गली नंबर 3 ने बताया कि उसे छुट्टू उर्फ बृजेन्द्र महाराज ने फोन कर अपने ट्रेवल्स ऑफिस बुलाया था।

राजेश जैन अपनी पत्नी सुमन जैन के साथ जब दोपहर करीब 2 बजे ऑफिस पहुंचे तो छुट्टू महाराज ने धमकाते हुए कहा कि महिला थाने में तुम्हारे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज है, बचना है तो पैसों का इंतजाम करो। इसी दौरान एक महिला पूना बाई पति महेन्द्र चौधरी भी वहां आई और उसने आरोप लगाया कि वही शिकायतकर्ता है। साथ ही संदीप राजपूत भी मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर राजेश जैन से कहा कि केस से बचना है तो दो लाख रुपये देने होंगे, अन्यथा जेल जाना पड़ेगा।