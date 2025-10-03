मेरी खबरें
    नरसिंहपुर में पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी पकड़ा, फर्जी रेप केस दिखाकर मांग रहा था दो लाख रुपये

    MP News: नरसिंहपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने फर्जी बलात्कार केस के नाम पर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी छुट्टू महाराज, संदीप राजपूत और पूना बाई चौधरी के खिलाफ बीएस की धारा 308 (2) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 03:32:15 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 03:37:44 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर में नया बस स्टैण्ड स्थित जय श्रीराम ट्रेवल्स ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने फर्जी बलात्कार केस के नाम पर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में शिकायतकर्ता राजेश जैन निवासी धनारे कॉलोनी गली नंबर 3 ने बताया कि उसे छुट्टू उर्फ बृजेन्द्र महाराज ने फोन कर अपने ट्रेवल्स ऑफिस बुलाया था।

    राजेश जैन अपनी पत्नी सुमन जैन के साथ जब दोपहर करीब 2 बजे ऑफिस पहुंचे तो छुट्टू महाराज ने धमकाते हुए कहा कि महिला थाने में तुम्हारे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज है, बचना है तो पैसों का इंतजाम करो। इसी दौरान एक महिला पूना बाई पति महेन्द्र चौधरी भी वहां आई और उसने आरोप लगाया कि वही शिकायतकर्ता है। साथ ही संदीप राजपूत भी मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर राजेश जैन से कहा कि केस से बचना है तो दो लाख रुपये देने होंगे, अन्यथा जेल जाना पड़ेगा।

    पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया

    राजेश जैन व उनकी पत्नी ने साफ इनकार करते हुए पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जाल बिछाया और पैसे लेते वक्त छुट्टू महाराज को रंगे हाथों दबोच लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी छुट्टू महाराज, संदीप राजपूत और पूना बाई चौधरी के खिलाफ बीएस की धारा 308(2) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

    स्टेशनगंज थाना प्रभारी का कहना है इस पूरे मामले कि गंभीरता से जांच कि जा रही है। पीड़ितों के बयान के लिए टीम जा रही है। मामला विवेचना में है और इसमें गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी।

