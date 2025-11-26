नरसिंहपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता की पिटाई पर बवाल, पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल, पुलिस ने शुरू की जांच

मेरी खबरें
    MP News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए विवाद का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में मिल के कर्मचारियों द्वारा बजरंग दल के एक कार्यकर्ता जयदीप दुबे की जमकर पिटाई करते हुए साफ देखा जा सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 05:10:33 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 05:21:26 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बचई गांव में संचालित महाकौशल शुगर मिल में मंगलवार को हुए विवाद का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में मिल के कर्मचारियों द्वारा बजरंग दल के एक कार्यकर्ता जयदीप दुबे की जमकर पिटाई करते हुए साफ देखा जा सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विवाद गन्ने की तुलाई में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ।

    बजरंग दल के कार्यकर्ता जयदीप दुबे को सूचना मिली थी कि मिल के तौल कांटे पर गन्ने की कम तुलाई की जा रही है। इस पर वे मौके पर पहुंचे और विरोध करते हुए तुलाई रुकवा दी। इसी दौरान मिल के कर्मचारियों और जयदीप दुबे के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिसने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। वायरल वीडियो के दृश्यों में स्पष्ट दिख रहा है कि कर्मचारियों ने शुगर मिल संचालक की मौजूदगी में ही जयदीप दुबे पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट व खींचतान की गई।


    पीड़ित कार्यकर्ता जयदीप दुबे ने आरोप लगाया है कि उन पर यह हमला शुगर मिल संचालक नवाब राजा के इशारे पर किया गया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने तुलाई की अनियमितताओं और धांधली का विरोध किया, तो कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटा।

    पुलिस को दोनों पक्षों की शिकायतें मिलीं

    इस मामले में मुंगवानी थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि विवाद को लेकर दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मिल प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री में जबरन घुसकर उपद्रव किया, जबकि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मिल संचालन से संबंधित प्रदूषण और गलत तुलाई की गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं।

    थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की शिकायतों पर गंभीरता से विवेचना की जा रही है, और साथ ही वायरल वीडियो की सत्यता की भी विस्तृत जांच की जाएगी।

