नरसिंहपुर के कैलाश धाम आश्रम में लूट, संत तेजगिरी मौनी महाराज पर जानलेवा हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के सहजपुरा स्थित कैलाश धाम आश्रम में 3 अक्टूबर 2025, शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे लूट और सनसनीखेज मारपीट की वारदात हुई। संत तेजगिरी मौनी महाराज और उनके साथ दानपेटी की गिनती कर रहे पांच-छह ग्रामीणों को मुंह पर गमछा बांधे बदमाशों ने लाठी और राड से बुरी तरह पीटा और दानपेटी में रखा सारा पैसा लूटकर फरार हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रात लगभग 11 बजे मौनी महाराज कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर आश्रम परिसर में दानपेटी के पैसों की गिनती कर रहे थे। उसी समय आधा दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाश आश्रम में घुस आए। बदमाशों ने आते ही मौनी महाराज सहित अन्य लोगों के साथ जबरदस्त मारपीट की और उन्हें धमकाया। मारपीट के बाद वे जबरन दानपेटी में रखी नकदी लूटकर मौके से भाग निकले। इस हमले में घायल हुए संत तेजगिरी महाराज का इलाज वर्तमान में जिला अस्पताल नरसिंहपुर में जारी है।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कैलाश धाम आश्रम में लूटपाट की यह दूसरी बड़ी घटना है। उन्होंने पिछली वारदात का जिक्र करते हुए बताया कि पूर्व में भी अज्ञात बदमाशों ने मौनी महाराज से सोने-चांदी के जेवर सहित लगभग पांच हजार रुपये नकद छीन लिए थे। एक ही धार्मिक स्थल पर बार-बार ऐसी घटनाएं होने से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस गंभीर वारदात के बाद, पीड़ित मौनी महाराज और आक्रोशित क्षेत्रीय ग्रामीण जनों ने तत्काल एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस को घटना की लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ उचित तथा कड़ी कार्रवाई करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।