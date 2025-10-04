नरसिंहपुर के कैलाश धाम आश्रम में लूट, संत तेजगिरी मौनी महाराज पर जानलेवा हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के सहजपुरा स्थित कैलाश धाम आश्रम में 3 अक्टूबर 2025, शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे लूट और सनसनीखेज मारपीट की वारदात हुई। संत तेजगिरी मौनी महाराज और उनके साथ दानपेटी की गिनती कर रहे पांच-छह ग्रामीणों को मुंह पर गमछा बांधे बदमाशों ने लाठी और राड से बुरी तरह पीटा और दानपेटी में रखा सारा पैसा लूटकर फरार हो गए।

गिनती के दौरान किया गया जानलेवा हमला प्राप्त जानकारी के अनुसार, रात लगभग 11 बजे मौनी महाराज कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर आश्रम परिसर में दानपेटी के पैसों की गिनती कर रहे थे। उसी समय आधा दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाश आश्रम में घुस आए। बदमाशों ने आते ही मौनी महाराज सहित अन्य लोगों के साथ जबरदस्त मारपीट की और उन्हें धमकाया। मारपीट के बाद वे जबरन दानपेटी में रखी नकदी लूटकर मौके से भाग निकले। इस हमले में घायल हुए संत तेजगिरी महाराज का इलाज वर्तमान में जिला अस्पताल नरसिंहपुर में जारी है।