'तेरे बाप ने नहीं बनवाया यह चबूतरा', बिलथारी में सरपंच पति और बेटे की दबंगई का VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा। नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलथारी गांव में ग्राम सरपंच के पति और पुत्र की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें सरपंच पति और उनके पुत्र को दीपावली के मौके पर दुकान लगाने वाले एक युवक से अवैध वसूली करते और विरोध करने पर एक वृद्ध महिला ग्राहक के साथ अभद्रता करते देखा जा सकता है।

सार्वजनिक चबूतरे पर कर की मांग प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिलथारी के सरपंच पति जगदीश पटेल और उनके पुत्र गोविंद पटेल ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक चबूतरे का उपयोग कर रहे दुकानदारों को परेशान कर रहे थे। वायरल वीडियो में दोनों को दीपावली के त्यौहार पर बर्तन की दुकान लगाने वाले एक युवक से 'कर' के रूप में ग्यारह सौ रुपये की वसूली की मांग करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनकी यह मांग पूरी तरह से मनमानी और नियम विरुद्ध थी।

विरोध करने पर महिला से अभद्रता मामले ने तब और तूल पकड़ा, जब दुकान पर मौजूद एक वृद्ध महिला ग्राहक ने सरपंच पति और पुत्र को गाली-गलौज करने से मना किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला द्वारा शांति बनाए रखने की अपील पर, दोनों ने उस वृद्ध महिला से ही अभद्रता शुरू कर दी। जब महिला ने उन्हें गाली न देने के लिए कहा, तो सरपंच पति जगदीश पटेल ने दबंगई दिखाते हुए जवाब दिया, "तेरे बाप ने नहीं बनवाया यह चबूतरा।" यह अपमानजनक और धमकी भरा व्यवहार सार्वजनिक स्थल पर सत्ता के दुरुपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।