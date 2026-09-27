160 साल पुरानी अनूठी परंपरा, मुड़िया गांव में रावण नहीं, 'कंस वध' से होती है बुराई पर अच्छाई की जीत

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम मुड़िया में शनिवार को 160 से भी अधिक वर्षों पुरानी अनूठी और ऐतिहासिक परंपरा का अपार जनउत्साह के साथ निर्वहन किया गया। दशहरे पर रावण दहन की तर्ज पर मुड़िया में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक रूप में 'कंस वध' का भव्य आयोजन किया जाता है। यह आयोजन बीते दिवस भी देखने को मिला, जिसमें भगवान कृष्ण और कंस के दल जब आमने-सामने आए, तो पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा।

महामारी से मुक्ति के लिए शुरू हुई थी प्रथा आयोजन से जुड़े डा. विवेक सक्सेना और मनीष पटेल ने बताया कि लगभग 160 वर्ष पूर्व गांव में भीषण महामारी फैली थी, जिससे व्यापक जनहानि हुई थी। उस समय महामारी के संकट से मुक्ति पाने के लिए ग्रामवासियों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। लोक मान्यता है कि जब से इस परंपरा का निर्वहन शुरू हुआ है, तब से गांव में कभी कोई महामारी या आपदा नहीं आई।