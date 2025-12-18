कार में मिली 12 किलो एमडी ड्रग, रतलाम-मंदसौर के रास्ते गुजरात भेज रहे थे तस्कर; एक आरोपी गिरफ्तार

मेरी खबरें
    By krishnalal SharmaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 11:41:30 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 11:53:19 AM (IST)
    1. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने की यह कार्रवाई
    2. मुखबिर से मिली थी सूचना, कार में ले जा रहे हैं ड्रग
    3. गुजरात भेजे जा रहे थे ड्रग के ये सभी पैकेट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की टीम ने एक कार से 12 किलो एमडी ड्रग पकड़ी है। एक आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर कार व एमडी ड्रग जब्त की है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। यह कार्रवाई महू-नसीराबादहाई-वे पर ढोढर के पास टोल टैक्स पर 16 दिसंबर की रात की गई है।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम-मंदसौर की ओर से एक गुजरात की ओर मादक पदार्थ की तस्करी की जाने वाली है।

    इस सूचना के बाद टीम ने नाकाबंदी और सर्चिंग करते हुए टोल टैक्स पर चित्तौड़गढ़ पासिंग एक स्विफ्ट कार को रोका और तलाशी ली तो कार से 10 पैकेट में भरी 12 किलो 55 ग्राम एमडी ड्रग मिली। इस पर कार और एमडी ड्रग जब्त कर कार में सवार एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित से एमडी ड्रग लाने और ले जाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है।


