नीमच में निजी क्लीनिक में उपचार के बाद बालक की मौत, परिजन ने लगाया जाम; क्लीनिक सील

नईदुनिया न्यूज, मनासा : बुधवार शाम को मनासा के रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित एक निजी क्लीनिक में उपचार के बाद भाटखेड़ी निवासी एक 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि क्लीनिक में कथित रूप से बिना डिग्री वाले डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने के करीब 10 मिनट बाद बालक की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने मार्ग पर जाम लगा दिया।

प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया घटना के बाद आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद संबंधित निजी क्लीनिक को सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। क्लीनिक CHO सुनील पाटीदार का बताया जा रहा है।