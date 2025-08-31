Neemuch: गांव में घुसे मगरमच्छ ने मचाया आतंक, बिना तैयारी पहुंची वन विभाग की टीम, दो ग्रामीण घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नीमच में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण एक मादा मगरमच्छ थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में घुस गई। रविवार सुबह करीब 4 बजे मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम 5 घंटे बाद सुबह 9 बजे आई।
टीम के पास न तो पिंजरा था और न ही रस्सी जैसी कोई सुरक्षा सामग्री। लापरवाहीपूर्वक रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ अचानक गांव की तरफ भागी। भगदड़ में कई लोग गिर गए। मगरमच्छ ने मोहनलाल पिता घीसालाल सुधार समेत दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को काबू में किया गया और बाद में गांधीसागर जलाशय में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।
उनका कहना है कि अगर समय पर उचित तैयारी के साथ कार्रवाई की जाती तो यह हादसा टल सकता था। बारिश और नदियों में उफान के कारण जलीय जीवों का खतरा बढ़ने से ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है।