    Neemuch: गांव में घुसे मगरमच्छ ने मचाया आतंक, बिना तैयारी पहुंची वन विभाग की टीम, दो ग्रामीण घायल

    MP News: मध्य प्रदेश के नीमच में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण एक मादा मगरमच्छ थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में घुस गई। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम 5 घंटे देरी से पहुंची। टीम के पास न तो पिंजरा था और न ही रस्सी जैसी कोई सुरक्षा सामग्री।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 06:41:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 06:42:28 PM (IST)
    Neemuch: गांव में घुसे मगरमच्छ ने मचाया आतंक, बिना तैयारी पहुंची वन विभाग की टीम, दो ग्रामीण घायल
    गांव में घुसे मगरमच्छ ने मचाया आतंक

    HighLights

    1. नीमच के गांव में मगरमच्छ ने मचाया आतंक
    2. वन विभाग की टीम 5 घंटे देरी से पहुंचा
    3. रेस्क्यू के दौरान 2 ग्रामीण हो गए घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नीमच में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण एक मादा मगरमच्छ थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में घुस गई। रविवार सुबह करीब 4 बजे मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम 5 घंटे बाद सुबह 9 बजे आई।

    भगदड़ में घायल हुए कई लोग

    टीम के पास न तो पिंजरा था और न ही रस्सी जैसी कोई सुरक्षा सामग्री। लापरवाहीपूर्वक रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ अचानक गांव की तरफ भागी। भगदड़ में कई लोग गिर गए। मगरमच्छ ने मोहनलाल पिता घीसालाल सुधार समेत दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मगरमच्छ को गांधीसागर जलाशय में छोड़ दिया गया

    ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को काबू में किया गया और बाद में गांधीसागर जलाशय में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।

    उनका कहना है कि अगर समय पर उचित तैयारी के साथ कार्रवाई की जाती तो यह हादसा टल सकता था। बारिश और नदियों में उफान के कारण जलीय जीवों का खतरा बढ़ने से ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है।

