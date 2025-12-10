इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाकर करते थे चैटिंग, बाद में पुलिसकर्मी बन करते रहे ब्लैकमेल, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। जिले के दो युवक लड़कियों के नाम से पहले इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाकर युवकों से चैटिंग करते थे और बाद में पुलिसकर्मी बनकर ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करते थे। इन युवकों की ऐसी ही करतूत के कारण ग्राम बर्डिया जागीर के मोहित पाटीदार की जान चली गई थी। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन दोनों आरोपितों ने इसी तरीके से वारदात को अंजाम देते हुए नीमच, मंदसौर और रतलाम में वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने दो मोबाइल व एक कार जब्त की है।

सुसाइड नोट से शुरू हुई पुलिस जांच: फर्जी पुलिसकर्मी का एंगल आठ दिसंबर को मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम बर्डिया जागीर में 18 वर्षीय मोहित पाटीदार ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। आत्महत्या के पूर्व उसने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें मौत का जिम्मेदार कारूलाल गुर्जर नाम के व्यक्ति को बताते हुए उसके मनासा थाने पर बैठने की बात लिखी थी। साथ ही स्वयं के कारण माता-पिता के सम्मान को ठेस लगने की बात भी सुसाइड नोट में लिखी थी।