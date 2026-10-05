नीमच में चपलाना-बड़कुआ के बीच तेज रफ्तार गाड़ी पलटी, 10 लोग घायल; दो जिला अस्पताल रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। मनासा क्षेत्र के ग्राम चपलाना और बड़कुआ के बीच रामदेवजी मंदिर के पास सोमवार को एक तूफान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार 10 लोग घायल हो गए। सभी घायल रतन पिपलिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर के निवासी बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार रतन पिपलिया से मालवीय समाज के लोग तूफान वाहन से भमेसर में गमी के कार्यक्रम में बैठने एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान चपलाना-बड़कुआ के बीच रामदेवजी मंदिर के पास अंधे मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन पलटी खा गया।