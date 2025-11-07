मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नीमच में हिंसक प्रदर्शन, तीन बुलडोजर व एक कार के कांच फोड़े, पथराव में तीन घायल

    मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन कस्बा क्षेत्र में टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाने में विरोध में एक माह से अधिक समय से जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। विरोध मार्च निकाल रहीं महिलाओं और अन्य लोगों ने फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 07:09:40 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 07:09:40 AM (IST)
    नीमच में हिंसक प्रदर्शन, तीन बुलडोजर व एक कार के कांच फोड़े, पथराव में तीन घायल
    नीमच में हिंसक प्रदर्शन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन कस्बा क्षेत्र में टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाने में विरोध में एक माह से अधिक समय से जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। विरोध मार्च निकाल रहीं महिलाओं और अन्य लोगों ने फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। इसमें तीन बुलडोजर और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव में तीन लोगों को गंभीर चोट आई है। फैक्ट्री के मजदूरों ने भागकर जान बचाई।

    दो किसान नेता समेत पांच प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

    डीकेन थाना पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर अब तक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे दो किसान नेताओं समेत पांच प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में मोरवन बंद रहा। जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर सुविधि रेयांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 350 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाई जा रही है।


    फैक्ट्री लगाने से बांध का पानी प्रदूषित होगा

    मोरवन में फैक्ट्री निर्माण के पूर्व बाउंड्रीवाल बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर लगभग एक माह से अधिक समय से ग्रामीण फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री लगाए जाने से यहां का बांध का पानी प्रदूषित होगा। अब तक विरोध का शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन गुरुवार सुबह मोरवन से बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों ने फैक्ट्री हटाओ, मोरवन बांध बचाओ के पोस्टर लेकर पैदल मार्च निकाला।

    निर्माण स्थल पर पहुंच हिंसक हुआ मार्च

    यह विरोध मार्च फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचा और हिंसक हो गया। तोड़फोड़ के साथ ही फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर मौजूद सिविल इंजीनियर विपिन मिश्रा, मैनेजर योगेंद्र सोलंकी और एक पटवारी को चोट आई। नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि 28 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस बल तैनात है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.