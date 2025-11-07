नीमच में हिंसक प्रदर्शन, तीन बुलडोजर व एक कार के कांच फोड़े, पथराव में तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन कस्बा क्षेत्र में टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाने में विरोध में एक माह से अधिक समय से जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। विरोध मार्च निकाल रहीं महिलाओं और अन्य लोगों ने फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। इसमें तीन बुलडोजर और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव में तीन लोगों को गंभीर चोट आई है। फैक्ट्री के मजदूरों ने भागकर जान बचाई।

दो किसान नेता समेत पांच प्रदर्शनकारी गिरफ्तार डीकेन थाना पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर अब तक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे दो किसान नेताओं समेत पांच प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में मोरवन बंद रहा। जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर सुविधि रेयांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 350 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाई जा रही है।