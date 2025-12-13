दूसरी शादी करने पर पंचायत ने लगाया साढ़े नौ लाख का जुर्माना, किया समाज से बाहर, महिला ने ज़हर खाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। रेगर समाज की पंचायत ने अर्थ दंड लगाकर 14 साल के लिए समाज ने निकाला तो एक महिला ने आहत होकर जहर खाकर जान से देने की कोशिश की। जिला अस्पताल में इलाजरत महिला और उसके पति ने समाज की पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की है। जावद पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर मामला जांच में लिया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिले के जावद थाना क्षेत्र के ग्राम नई बावल की लक्ष्मी पति प्रवीण रेगर आयु 25 वर्ष को जहर खाने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लक्ष्मी की हालत स्थिर बनी हुई है। जिला अस्पताल में इलाजरत लक्ष्मी व पति प्रवीण रेगर ने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर को भादवा माता में रेगर समाज की पंचायत बैठी थी, जिसमें समाज के अध्यक्ष व पंचायत के सदस्य कारूलाल बाकोलिया, मोहन बाकोलिया ने हमारे दूसरे शादी करने पर 9 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना नहीं देने पर 14 साल के लिए रेगर समाज से बाहर कर दिया है।

रेगर समाज के इसी फैसले से आहत होकर लक्ष्मी रेगर ने जहर खाकर आत्महत्या का कदम उठाया है। लक्ष्मी व प्रवीण ने समाज की पंचायत के जिम्मेदारों को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस से मामले में जांच व कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में नईदुनिया ने रेगर समाज के अध्यक्ष कारूलाल रेगर कंजार्डा से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन दोनों नंबर बंद मिले।

सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारित- आरोपोंं को झूठा बताया

लक्ष्मी व प्रवीण के रेगर समाज की पंचायत और समाजजनों पर लगाए गए आरोपों को गलत ठहराते हुए रामपुरा के कमल जैनवार ने सोशल मीडिया पर एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि मायके कुंडला से मेरी पत्नी लक्ष्मी रक्षाबंधन के दौरान प्रवीण के साथ भाग गई। 3 वर्ष की बेटी और 1.5 वर्ष के बेटे को छोड़ गई। बाद में साजिश के तहत मेरे खिलाफ दहेज प्रताड़ना व मारपीट की झूठी शिकायत की। इसके जाने से दोनों बच्चों व मेरी मां सहित मैं रह रहा हूं। इसी बात पर समाज की पंचायत में मैंने अपना पक्ष रखा था। लक्ष्मी व प्रवीण ने भी अपना पक्ष रखा था लेकिन अब समाज के सदस्योंं और प्रतिष्ठित पदाधिकारियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।