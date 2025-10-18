मेरी खबरें
    By jaswant purohit
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 08:20:53 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 08:20:53 PM (IST)
    नीमच में एसपी कार्यालय के सामने महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, वाहनों की आवाजाही रोकी, लोग हुए परेशान
    एसपी कार्यालय के सामने महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा

    1. एसपी कार्यालय के सामने महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा
    2. मेन रोड पर लगी वाहनों की कतार, नागरिक परेशान हुए
    3. यातायात टीआई व पुलिसकर्मियों ने संभाली स्थिति

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। शहर में एसपी कार्यालय के सामने एक महिला ने शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने पहले रोड के बीचों-बीच स्कूटी खड़ी की और इसके बाद अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे मेन रोड पर वाहनों की कतार लग गई। नागरिकों को परेशान होना पड़ा। इस घटनाक्रम की जानकारी लगने पर यातायात टीआई व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। साथ ही महिला आरक्षकों की मदद से संबंधित महिला को थाने भेजा।

    धनतेरस पर हुई घटना

    यह घटनाक्रम धनतेरस पर शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे शहर के शोरूम चौराहा से फव्वारा चौक के मध्य का है। इस रोड पर एसपी कार्यालय के सामने शांति देवी लोठ नामक महिला धनतेरस के मौके पर एसपी कार्यालय नीमच के गेट के सामने पहुंची और मेन रोड पर स्कूटी खड़ी कर स्कूटी से चुन्नी बांधकर वाहनों की आवाजाही रोक दी। इस दौरान महिला ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाहन चालकों को रोका और वाहन नहीं रोकने की दशा में वाहनों पर मुक्के भी मारे।


    15 मिनट तक चला ड्रामा

    यह घटनाक्रम लगभग पंद्रह मिनट से अधिक चला और मेन रोड पर वाहनों की कतार लग गई। आवागमन बाधित होने से नागरिक परेशान होते नजर आए। यह दृश्य देखकर वहां से गुजर रहे यातायात टीआई अमित सारस्वत व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और महिला को रोड से हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। नीमच केंट थाने से महिला आरक्षकों को बुलाकर शांति बाई को उनके हवाले कर थाने पहुंचाया। टीआइ सारस्वत के अनुसार समझाइश देकर हंगामा कर रही महिला को रोड से हटाया और नीमच केंट थाने भेज दिया।

    पहले थाने के सामने लुटाए थे नोट, आरक्षक से मारपीट भी

    शांति देवी लोठ पूर्व में नीमच केंट थाने के सामने 500-500 रुपये के नोट भी लुटा चुकी है। यह घटनाक्रम लगभग छह से अधिक पुराना बताया जाता है। उसके द्वारा नोट लुटाने के कारण भी मेन रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई थी। वहीं पूर्व में शांति बाई लोठ पर न्यायालय परिसर में एक आरक्षक से मारपीट करने के आरोप भी लग चुके हैं। उनकी मनोदशा ठीक नहीं बताई जाती है।

