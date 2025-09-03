नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में छतरपुर पुलिस ने महिला बाल विकास अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, मेम्बर सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

जिसके बाद छतरपुर पुलिस अब बुधवार की सुबह से पन्ना में घूम रही है। महिला बाल विकास अधिकारी से करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई। बाकी के सदस्यों की तलाश भी छतरपुर पुलिस कर रही है।

दरअसल नाबालिग पीडि़ता को दुष्कर्म के बाद उसके घर भेज दिया गया था। फिर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ, जिससे अब यह मामला तूल पकड़ गया।

जानकारी के अनुसार छतरपुर पुलिस ने बाल कल्याण समिति पन्ना के अध्यक्ष, सभी पांच सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के तीन कर्मचारी और एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के नाम भी साझा किए हैं पर पुलिस अभी भी आरोपियों की गिरफ्तार करने पन्ना में घूम रही है।