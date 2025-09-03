मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पन्‍ना जिले में नाबालिग से गैंगरेप मामले में महिला बाल विकास अधिकारी समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज

    छतरपुर पुलिस ने बाल कल्याण समिति पन्ना के अध्यक्ष, सभी पांच सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के तीन कर्मचारी और एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के नाम भी साझा किए हैं पर पुलिस अभी भी आरोपियों की गिरफ्तार करने पन्ना में घूम रही है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 05:00:27 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 05:14:27 PM (IST)
    पन्‍ना जिले में नाबालिग से गैंगरेप मामले में महिला बाल विकास अधिकारी समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज
    छतरपुर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची।

    HighLights

    1. मामले की जांच में आज सुबह से पुलिस पन्ना में घूम रही है।
    2. महिला बाल विकास अधिकारी से एक घंटे तक पूछताछ हुई।
    3. बाकी के सदस्यों की तलाश भी छतरपुर पुलिस कर रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में छतरपुर पुलिस ने महिला बाल विकास अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, मेम्बर सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

    जिसके बाद छतरपुर पुलिस अब बुधवार की सुबह से पन्ना में घूम रही है। महिला बाल विकास अधिकारी से करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई। बाकी के सदस्यों की तलाश भी छतरपुर पुलिस कर रही है।

    दरअसल नाबालिग पीडि़ता को दुष्कर्म के बाद उसके घर भेज दिया गया था। फिर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ, जिससे अब यह मामला तूल पकड़ गया।

    जानकारी के अनुसार छतरपुर पुलिस ने बाल कल्याण समिति पन्ना के अध्यक्ष, सभी पांच सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के तीन कर्मचारी और एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के नाम भी साझा किए हैं पर पुलिस अभी भी आरोपियों की गिरफ्तार करने पन्ना में घूम रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.