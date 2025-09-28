MP के पन्ना में देश का पहला हीरा कार्यालय भवन बनकर तैयार, नीलामी में होगी सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पन्ना जिला अपने गुणवत्ता वाले हीरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां देश का पहला हीरा कार्यालय बनकर तैयार है। इस भवन में नीलामी के लिए 200 से अधिक हीरा व्यापारियों के बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। यहां हीरों की प्रदर्शनी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरे कैंपस में सीसीटीवी लगाए गए हैं।
गार्ड रूम, विभागीय कार्य के लिए कमरे, शौचालय समेत सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उम्मीद है कि इसी भवन में वर्ष 2025 में जमा 69.22 कैरेट 96 हीरों की नीलामी दीपावली के बाद होगी, जिसमें देशभर के अलग-अलग शहरों के व्यापारी भाग लेंगे।
1960 में कलेक्ट्रेट के एक कमरे में हीरा कार्यालय की स्थापना हुई थी। तीन दिन की नीलामी के लिए हाल उपलब्ध न होने के कारण कई प्रकार की समस्याएं आती थीं। इसके कारण समय पर नीलामी नहीं हो पा रही थी और हीरा जमा करने वालों की संख्या घट रही थी।
नवीन कलेक्ट्रेट भवन के पीछे डेढ़ करोड़ की लागत से करीब दो हजार वर्गफीट में यह भवन बना है। प्रथम तल पर हाल बनाया गया है, जहां नीलामी या बैठकें हो सकेंगी। दूसरे तल पर चार कमरे हैं, जहां हीरा अधिकारी और हीरों को रखने की व्यवस्था की जाएगी।
हीरा कार्यालय को हम जल्द लोक निर्माण विभाग से हैंडओवर लेंगे और नए हीरों की नीलामी वहीं से करेंगे। - रवि पटेल, खनिज अधिकारी, पन्ना।