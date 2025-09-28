मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के पन्ना में देश का पहला हीरा कार्यालय भवन बनकर तैयार, नीलामी में होगी सुविधा

    पन्ना में देश का पहला हीरा कार्यालय भवन तैयार हो गया है, जो हीरा नीलामी और व्यापार के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस भवन में 200 व्यापारियों के बैठने की व्यवस्था है और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। हीरा कार्यालय की स्थापना से पन्ना के हीरा उद्योग को और मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को सुविधा होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 08:13:36 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 08:16:32 AM (IST)
    MP के पन्ना में देश का पहला हीरा कार्यालय भवन बनकर तैयार, नीलामी में होगी सुविधा
    पन्ना में बनकर तैयार हुआ हीरा कार्यालय भवन।

    HighLights

    1. एमपी के पन्ना में मिलते हैं विश्व के सबसे उच्च गुणवत्ता के हीरे।
    2. हीरों की नीलामी के लिए सुरक्षा के मानकों का रखा गया विशेष ध्यान।
    3. डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से दो हजार वर्गफीट में भवन बना है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पन्ना जिला अपने गुणवत्ता वाले हीरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां देश का पहला हीरा कार्यालय बनकर तैयार है। इस भवन में नीलामी के लिए 200 से अधिक हीरा व्यापारियों के बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। यहां हीरों की प्रदर्शनी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरे कैंपस में सीसीटीवी लगाए गए हैं।

    गार्ड रूम, विभागीय कार्य के लिए कमरे, शौचालय समेत सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उम्मीद है कि इसी भवन में वर्ष 2025 में जमा 69.22 कैरेट 96 हीरों की नीलामी दीपावली के बाद होगी, जिसमें देशभर के अलग-अलग शहरों के व्यापारी भाग लेंगे।

    1960 में कलेक्ट्रेट के एक कमरे में हीरा कार्यालय की स्थापना हुई थी। तीन दिन की नीलामी के लिए हाल उपलब्ध न होने के कारण कई प्रकार की समस्याएं आती थीं। इसके कारण समय पर नीलामी नहीं हो पा रही थी और हीरा जमा करने वालों की संख्या घट रही थी।

    naidunia_image

    नवीन कलेक्ट्रेट भवन के पीछे डेढ़ करोड़ की लागत से करीब दो हजार वर्गफीट में यह भवन बना है। प्रथम तल पर हाल बनाया गया है, जहां नीलामी या बैठकें हो सकेंगी। दूसरे तल पर चार कमरे हैं, जहां हीरा अधिकारी और हीरों को रखने की व्यवस्था की जाएगी।

    हीरों की निमाली वहीं से करेंगे

    हीरा कार्यालय को हम जल्द लोक निर्माण विभाग से हैंडओवर लेंगे और नए हीरों की नीलामी वहीं से करेंगे। - रवि पटेल, खनिज अधिकारी, पन्ना।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.