    प्रेम प्रसंग के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, 10 साल पहले अपने 5 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी थी

    MP News: पन्ना जिले के अजयगढ़ थान क्षेत्र के ग्राम वीरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहाँ पहले पति ने अन्य साथियों के साथ मिल कर गांव में बने उसके खेत के घर पर पहुँच कर अपनी पत्नी के ऊपर लाठी डंडों से हमाल कर दिया । जिसमें 48 वर्षिय रामकली कोहरी की मौके पर ही मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 03:24:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 03:29:22 PM (IST)
    HighLights

    1. ग्राम वीरा से एक दिल दहला देने वाली घटना आई।
    3. साथियों संग पत्नी को लाठी-डंडों से पीटकर मारा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले के अजयगढ़ थान क्षेत्र के ग्राम वीरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहाँ पहले पति ने अन्य साथियों के साथ मिल कर गांव में बने उसके खेत के घर पर पहुँच कर अपनी पत्नी के ऊपर लाठी डंडों से हमाल कर दिया । जिसमें 48 वर्षिय रामकली कोहरी की मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस को सूचना मिलते ही गांव पहुँच कर लाश को पोस्टमार्टम में भेजा गया। इस पूरी घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम द्रष्टीय विवेचना में यह तथ्य सामने निकल कर आये है कि महिला का विवाह लाला कोहरी के साथ लगभग 15 वर्ष पहले हुआ जिसके 3 लड़की दो लकड़े थे।


    महिला अपने प्रेमी के साथ पति और बच्चों को छोड़ कर अपने प्रेमी राम दास धोवी के साथ 2007 में दूसरे शहर भाग गई, जिसके बाद पिता के द्वारा पांचों बच्चों की परवरिश की लेकिन तीन साल पहले फिर महिला अपने प्रेमी के साथ रहने गांव वीरा आ गई और तभी से पूर्व पति के जख्म फिर से हरे हुए और प्रतिशोध की भावना से इस पूरे घटना अंजाम दिया गया ।

    इस पूरे घटना क्रम ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी और ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि पति ने पत्नी के वेबफाई बदला ले लिया। वही पुलिस के द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है ओर मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

