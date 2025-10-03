MP News: पन्ना में राष्ट्रगान होता रहा और आरएसएस ने पथ संचालन नहीं रोका, कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान से गरमाई राजनीति

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने सो मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि पन्ना में राष्ट्रगान होता रहा और आरएसएस ने अपना पथ संचलन नहीं रोका। वहीं भाजपा ने इसे संपादित वीडियो बताकर वास्तविक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक राष्ट्रगान के सम्मान में पथ संचलन रोककर खड़े हो गए थे। भाजपा का कहना है कि अरुण यादव ने इस वीडियो के आखिरी सेकंड का हिस्सा हटा दिया, जबकि राष्ट्रगान खत्म होने के बाद ही पुनः पथ संचलन शुरू हुआ था।