MP News: पन्ना में राष्ट्रगान होता रहा और आरएसएस ने पथ संचालन नहीं रोका, कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान से गरमाई राजनीति

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने सो मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि पन्ना में राष्ट्रगान होता रहा और आरएसएस ने अपना पथ संचलन नहीं रोका। वहीं भाजपा ने इसे संपादित वीडियो बताकर वास्तविक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक राष्ट्रगान के सम्मान में पथ संचलन रोककर खड़े हो गए थे। भाजपा का कहना है कि अरुण यादव ने इस वीडियो के आखिरी सेकंड का हिस्सा हटा दिया, जबकि राष्ट्रगान खत्म होने के बाद ही पुनः पथ संचलन शुरू हुआ था।
अरुण यादव को यह वीडियो जिला कांग्रेस ने भेजा था। भाजपा ने इसे जिला कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है। कांग्रेस ने पथ संचलन के समय ही राष्ट्रगान शुरू किया और समाप्त होने के बाद नारेबाजी की, जो कि उकसाने की राजनीति से प्रेरित था। इसके बाद जानबूझकर प्रदेश स्तर के नेताओं को संपादित वीडियो भेजा गया।
कांग्रेस हमेशा से देशभर में झूठ और माहौल खराब करने की राजनीति करती रही है। मैं भी इस पथ संचलन में शामिल था। अरुण यादव को बहुत शौक है इस प्रकार की झूठ की राजनीति करने का। इनके नेता राहुल गांधी भी इसी प्रकार की राजनीति करते हैं।
-विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद खजुराहो लोकसभा क्षेत्र।
दशकों से कांग्रेस गांधी चौक पर कार्यक्रम करती आ रही है। हमने जिला प्रशासन से अनुमति भी ली थी। अरुण यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें प्रथम दृष्टया तो यही दिख रहा है कि पथ संचलन नहीं रोका गया। सत्ता पक्ष जांच करवाए। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।
-अनीश खान जिला अध्यक्ष कांग्रेस पन्ना।