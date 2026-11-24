पन्ना न्यूज। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे पन्ना की धार्मिक पहचान करीब 400 साल पुरानी पृथ्वी परिक्रमा की परंपरा से जुड़ी हुई है। प्रकृति संरक्षण, विश्व कल्याण और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देने वाली इस परंपरा का निर्वहन कार्तिक पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा के साथ किया गया। मंगलवार को श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में आयोजित इस परिक्रमा में देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल और कनाडा सहित विदेशों से हजारों सुंदरसाथ, साधु-संत और श्रद्धालु शामिल हुए।

करीब 30 किलोमीटर की इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं ने नदी, पहाड़ियों और जंगलों से होकर पन्ना धाम की परिक्रमा की। सुबह से ही भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय नजर आया। इस दौरान जगह-जगह लगाए गए सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, नाश्ते और पेयजल की निशुल्क व्यवस्था भी की गई।

करीब 400 साल पुरानी है पृथ्वी परिक्रमा की परंपरा प्रणामी धर्म की मान्यताओं के अनुसार, करीब 400 वर्ष पहले महामति श्री प्राणनाथ जी ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इस प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व वाले क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था। उन्होंने पन्ना नगरी बसाई और बुंदेलखंड के महान शासक महाराजा छत्रसाल जी का राजतिलक कर उन्हें पन्ना का महाराजा बनाया। इसके बाद से ही पन्ना प्रणामी धर्म के अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाली पृथ्वी परिक्रमा इसी ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 30 किलोमीटर की परिक्रमा में गूंजे भजन और जयकारे शरद पूर्णिमा के ठीक एक महीने बाद कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाली यह परिक्रमा करीब 30 किलोमीटर लंबी होती है। श्रद्धालु किलकिला नदी, पहाड़ियों, नदी-नालों और घने जंगलों से होकर पन्ना धाम की परिक्रमा करते हैं। मंगलवार सुबह छह बजे चारों मंदिरों की परिक्रमा के साथ धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं का जत्था कौआ सेहा से किलकिला नदी, चौपड़ा मंदिर और खेजरा मंदिर की ओर आगे बढ़ा। पूरे रास्ते भजन-कीर्तन और धार्मिक जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।