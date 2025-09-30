मेरी खबरें
    MP Road Accident: टूरिस्ट बस से बाइक की भिड़ंत, भाई-बहनों की हुई दर्दनाक मौत; नवरात्र दर्शन कर लौट रहे थे

    MP News: पन्ना में दो सगी बहनों और उसके भाई की भीषण सड़क हादसे में मौत से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई है । जानकारी के अनुसार, पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत परिवार के 6 सदस्य अपने गृह निवास पन्ना शहर से लगे गहरा गांव से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हो कर तड़की सुबह गांव से पन्ना स्थिति बड़ी देवन मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना हुए।

    30 Sep 2025
    30 Sep 2025
    MP Road Accident: टूरिस्ट बस से बाइक की भिड़ंत, भाई-बहनों की हुई दर्दनाक मौत; नवरात्र दर्शन कर लौट रहे थे
    बस की टक्कर से दो बहन और भाई की मौत।

    1. बस की टक्कर से दो बहन और भाई की मौत।
    2. नवरात्र में बड़ी देवन मंदिर में दर्शन के लिए गए।
    3. टूरिस्ट बस से मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना में तड़की सुबह दो सगी बहनों और उसके भाई की भीषण सड़क हादसे में मौत की घटना से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई है।

    जानकारी के अनुसार, पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत परिवार के 6 सदस्य अपने गृह निवास पन्ना शहर से लगे गहरा गांव से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हो कर तड़की सुबह गांव से पन्ना स्थिति बड़ी देवन मंदिर दर्शन करने के लिए रवाना हुए।

    जिले के अंदर नवरात्र के समय बड़ी देवन मंदिर में दर्शन के लिए सुबह-सुबह बड़ी संख्या में लोग दूर-दराज ग्रामीण अंचलों से माता शक्ति की आराधना करने के लिए लोग वह पहुँचते है । इसी के चलते नवरात्र के अंतिम दिन यह परिवार भी दर्शन करने मंदिर गया हुआ था।

    दर्शन कर जब पूरा परिवार घर की ओर जाने लगा तभी छतरपुर की ओर से आ रही एक टूरिस्ट बस क्रमांक एमपी 16 पी 0273 ओर मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई टकर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई । वहीं, घटना के बाद आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस और एम्बुलेंस को जानकारी दी गई, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई ।

    घटना घटित होने के बाद बस का वाहन चालक मौके से फरार हो गया । इस घटना में चिमट निवासी लाल करण आदिवासी पिता तुंगा आदिवासी उम्र 19 वर्ष वही दो सगी बहनें अनारकली आदिवासी पिता रणधीर आदिवासी उम्र 10 वर्ष और अंजलि आदिवासी पिता रणधीर आदिवासी उम्र 13 वर्ष इन तीनो की दुःखद मौत होने के कारण समूचे क्षेत्र एवं गांव में शोक की लहर फैल गई ।

    इस पूरे घटना की जानकारी जब पन्ना पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँच कर बस को अपने कब्जे में लिया ओर जिला अस्पताल पहुँच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

