    पन्ना में छुट्टियां अप्रूव करने के लिए क्लर्क ने मांगी 2500 रुपये की रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

    Corruption in MP: पिछले 10 दिनों में दूसरी बार लोकायुक्त सागर की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए घूसखोरों को पकड़ा है। ताजा मामला सीएमएचओ कार्यालय पन्ना से प्रकाश में आया है, जहां लिपिक विमल खरे को 2500 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त सागर की पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। घटना के बाद सीएमएचओ कार्यालय में हड़कंप के हालात हो गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 05:10:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 05:10:57 PM (IST)
    पन्ना में छुट्टियां अप्रूव करने के लिए क्लर्क ने मांगी 2500 रुपये की रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा
    क्लर्क ने मांगी थी 2500 रुपये की रिश्वत

    HighLights

    1. पन्ना जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का तंत्र मजबूत
    2. अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया
    3. घटना के बाद सीएमएचओ कार्यालय में मचा हड़कंप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का तंत्र इतना मजबूत है कि लगातार लोकायुक्त कार्रवाई का भी उनको कोई भय नहीं है। खुलेआम घूसखोर अधिकारी कर्मचारियों के नाम पर पैसे मांग रहे हैं और लोकायुक्त कार्यवाही करता जा रहा है। हर विभाग में ऐसे बाबू अधिकारियों की भरमार है। जिले में पिछले 10 दिनों में दूसरी बार लोकायुक्त सागर की टीम ने छापामार कार्रवाई की।

    कुछ दिन पूर्व अमानगंज में लोकायुक्त की कार्यवाही का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मामला सीएमएचओ कार्यालय पन्ना से प्रकाश में आया है, जहां लिपिक विमल खरे को 2500 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त सागर की पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। घटना के बाद सीएमएचओ कार्यालय में हड़कंप के हालात हो गए। लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कार्यालय में अघोषित अवकाश हो गया हो और सभी कर्मचारी इधर-उधर भाग खड़े हुए।

    लिपिक ने 2500 रुपये की मांग की थी

    आवेदक दिलीप डामोर पिता देवचंद डामोर उम्र 28 वर्ष निवासी नवापाड़ा कस्बा थांदला जिला झाबुआ हाल निवासी बेनिसगर मोहल्ला जो कि जिला क्षय केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने लोकायुक्त सागर पुलिस को शिकायत की थी कि उनकी माता की तबीयत खराब है जिसके चलते उन्हें छुट्टी चाहिए। इसके चलते उन्होंने लिपिक विमल खरे से संपर्क किया। उनके द्वारा 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 2500 रुपये की मांग की गई।

    लिपिक ने अपने कार्यालय के दराज में रखे थे पैसे

    शिकायत के बाद सागर लोकायुक्त की टीम ने ट्रेस कर लिपिक विमल खरे को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सागर लोकायुक्त की निरीक्षक रोशनी जैन ने बताया कि लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी जिसकी तस्दीक सही पाए जाने पर आज टीम ने पैसे देते हुए लिपिक विमल खरे को रंगे हाथ पकड़ा है।

    पैसे लिपिक ने अपने कार्यालय के दराज में रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक, निरीक्षक कमल ऊइके, प्रधान आरक्षक सफीख खान, आरक्षक अरविंद नायक, आरक्षक राघवेन्द्र सिंह, आरक्षक गोल्डी पासी, आरक्षक आदेश तिवारी शामिल रहे।

