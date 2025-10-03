मेरी खबरें
    पन्ना जिले में हुए हादसे में दो लोगों की मौत, एक करोड़ रुपये मुआवज और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर चक्काजाम

    पन्ना के खमरिया में दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर चक्काजाम किया है। हादसे में घायल लोगों का कटनी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 12:27:57 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 12:32:17 PM (IST)
    पन्ना में सड़क पर जाम लगाते ग्रामीण।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना जिले के पवई थाना अंतर्गत खमरिया मोड पर 2 अक्टूबर को देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए कटनी जिला अस्पताल इलाज चल रहा है। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने आज सुबह से खमरिया मोड पर चक्का जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई।

    घटना के बाद राकेश पटेल पिता जयराम पटेल उम्र 36 वर्ष और पुरुषोत्तम पटेल पिता रामशरण पटेल उम्र 38 वर्ष दोनों निवासी खमरिया की कटनी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई है। करीब एक दर्जन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने खमरिया मोड पर चक्का जाम कर दिया।

    ग्रामीणों की मांग है की मृतकों और घायलों के परिजनों को कम से कम एक करोड रुपए मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही यह भी मांग की है कि ड्राइवर के द्वारा लगातार विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को बेरहमी से कुचले जाने के मामले में निष्पक्ष जांच की जाए।

    दोषी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, वह इसी तरह चक्का जाम कर बैठे रहेंगे। चक्का जाम की जानकारी लगने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

