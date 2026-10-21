पन्ना के प्राणनाथ जी मंदिर में 350 साल से गूंज रहा घंटा, कभी शहर को बताता था समय; 1864 में लंदन से आया था

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरा पन्ना केवल अपने भव्य मंदिरों और धार्मिक आस्था के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी अनूठी परंपराओं के लिए भी विशेष पहचान रखती है। यहां स्थित श्री प्राणनाथ जी मंदिर में घंटा बजाने की परंपरा लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों से चली आ रही है।

कभी इस घंटे की गूंज पूरे शहर और आसपास के गांवों तक लोगों को समय का बोध कराती थी, तो आज इसकी ध्वनि श्रद्धा, आध्यात्मिक चेतना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। आधुनिक समय में घड़ी और मोबाइल ने समय जानने के पुराने साधनों की जगह ले ली है, लेकिन मंदिर में घंटा बजाने की परंपरा आज भी निरंतर जारी है।

प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख आस्था केंद्र श्री प्राणनाथ जी मंदिर में देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष रूप से शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान हजारों सुंदरसाथ मंदिर पहुंचकर महामति प्राणनाथ जी के दर्शन करते हैं और आध्यात्मिक वातावरण में स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। मंदिर की परंपराएं इस धाम की ऐतिहासिक और धार्मिक विशिष्टता को और भी बढ़ाती हैं। घंटे की गूंज से मिलता था समय और प्रहर का बोध पुराने समय में जब आम लोगों के पास घड़ियां और समय मापने के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब मंदिर के गुंबद में लगे विशाल घंटे की ध्वनि लोगों के लिए समय जानने का प्रमुख माध्यम थी। घंटे की आवाज पूरे पन्ना शहर में गूंजती थी। रात्रि के सन्नाटे में इसकी ध्वनि आसपास के गांवों तक सुनाई देती थी। लोग घंटे की आवाज के अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करते थे। लगभग चार दशक पहले तक इसकी यह उपयोगिता बनी रही।