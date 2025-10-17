नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना की तमन्ना है कि उसे डेढ़ सौ कैरेट का हीरा मिल जाए पन्ना के लोग ओर हीरे कारोबार से जुड़े लोग कुछ इसी प्रकार की इन दिनों चर्चा कर रहे है । मामला उस समय प्रकाश में आया था जब मैहर निवासी जयबहादुर सिंह ने 17-9-25 को पन्ना स्थित हीरा कार्यालय में एक लिखित शिकायती पत्र देकर इस बात की जानकारी दी थी के उनके सहयोगी साथियों के द्वारा जिस खदान में उनके साथ भागीदारी थी।

उसका दान से निकले हुए डेढ़ सौ कैरेट के हीरे को उन लोगों ने हड़प लिया है जिसको वह किसी और नाम से इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं जैसे ही यह पत्र विभाग को प्राप्त हुआ, वैसे ही जिले से लेकर प्रदेश तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि आखिर डेढ़ सौ कैरेट जैसा देश कीमती रत्न जो कि पन्ना के इतिहास में अभी तक कभी नहीं निकला है। क्या वह एक कल्पना है यह हकीकत, इसको लेकर पन्ना थाना कोतवाली में भी एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया था।

इस पर पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई, लेकिन हीरा विभाग में दी हुई शिकायती पत्र में विभाग के द्वारा पूरे एक माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की तर्क यह दिया गया कि पहले पुलिस की जांच सामने आ जाए उसके बाद विभाग कोई कार्यवाही करेंगा। लेकिन अब हीरा विभाग ने भी शिकायत पत्र प्राप्त होने के एक माह बाद प्रभारी हीरा अधिकारी के द्वारा हीरा निरीक्षक नूतन जैन को पत्र जारी कर उल्लेखित किया है कि शिकायती पत्र दिनांक 17.09.2025 द्वारा जयबहादुर सिंह नि० गोरहाई थाना तहसील रामनगर जिला मैहर (म०प्र०) द्वारा लेख किया गया है कि मेरे द्वारा पाटनरों के साथ मिलकर खदान क्षेत्र कृष्णा कल्याणपुर (पटी) में खनन का कार्य किया गया था। जिसने मेरे पाटनर दयारान पटेल निवासी बिलखुरा जिला पन्ना को लगभग 150 कैरेट का. हीरा प्राप्त हुआ है। इसकी तस्‍वीर भी मोबइल के माध्यम से भेजी गयी है।