नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना में चल रहे सांसद खेल उत्सव के दौरान कटनी के खिलाड़ियों का आयोजकों ओर पुलिस के बीच तूतू मै मैं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पन्ना के पॉलिटेक्निक खेल मैदान में शाम के वक्त छतरपुर व कटनी के बीच मे कबड्डी का सेमीफाइनल मैच चल रहा था।

तभी रेफरी के द्वारा छत्तरपुर टीम को पॉइंटो को देने को लेकर कटनी टीम ने मैदान पर ही आपत्ति जताई परिस्थितियों को विगड़ता देख भारतीय जनता पार्टी के दो पदाधिकारी कमल लालवानी, मृगेंद्र गहरवार मैदान पर समन्वय बनाने को लेकर जैसे ही खिलाड़ियों के बीच पहुँचे वैसे ही कटनी के खिलाड़ी दोनों भाजपा के पदाधिकारियों के ऊपर आवेश में पलटने लगे जिसके बाद भाजपा पदाधिकारी कमल लालवानी ने आवेश में आने वाले कटनी के खिलाड़ी को पीछे ढकेल दिया वैसे ही मैदान युद्ध क्षेत्र में तबदील होने लगा और जम कर कहासुनी हो गई।