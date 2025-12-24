नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना में चल रहे सांसद खेल उत्सव के दौरान कटनी के खिलाड़ियों का आयोजकों ओर पुलिस के बीच तूतू मै मैं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पन्ना के पॉलिटेक्निक खेल मैदान में शाम के वक्त छतरपुर व कटनी के बीच मे कबड्डी का सेमीफाइनल मैच चल रहा था।
तभी रेफरी के द्वारा छत्तरपुर टीम को पॉइंटो को देने को लेकर कटनी टीम ने मैदान पर ही आपत्ति जताई परिस्थितियों को विगड़ता देख भारतीय जनता पार्टी के दो पदाधिकारी कमल लालवानी, मृगेंद्र गहरवार मैदान पर समन्वय बनाने को लेकर जैसे ही खिलाड़ियों के बीच पहुँचे वैसे ही कटनी के खिलाड़ी दोनों भाजपा के पदाधिकारियों के ऊपर आवेश में पलटने लगे जिसके बाद भाजपा पदाधिकारी कमल लालवानी ने आवेश में आने वाले कटनी के खिलाड़ी को पीछे ढकेल दिया वैसे ही मैदान युद्ध क्षेत्र में तबदील होने लगा और जम कर कहासुनी हो गई।
जैसे तैसे मामले को शांत किया गया लेकिन कुछ समय के बाद पन्ना पुलिस मैदान पर दल बल के साथ स्थिति को नियंत्रित करने खेल मैदान पहुँची जहाँ पर कटनी से आये सैकड़ों खिलाड़ियों ने मैदान पर नारेबाजी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस को उन को खेल मैदान से बाहर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा जिसके बाद संगठित कटनी के खिलाड़ियों में आक्रोश हो गया।
जैसे ही जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो उनके द्वारा मामले को दबाने की बात कही गई लेकिन उससे पहले ही कटनी के खिलाड़ियों ने अपना अपमान समझते हुए पूरे घटना क्रम का वीडियो कटनी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड कर दिए और पन्ना में आयोजित यह सांसद खेल उत्सव जिसे युवा को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर उतरा था इस विवाद ने एक क्षेत्र वाद की लड़ाई को जन्म दे दिया।