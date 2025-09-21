पन्ना में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बस, एक दर्जन यात्री हुए घायल; एक महिला गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पन्ना-सतना राष्ट्रीय राजमार्ग -39 पर पांडेय बस सर्विस की एक तेज रफ्तार यात्री बस क्रमांक-MP-35, P-0246 जो गुन्नौर से पन्ना आ रही थी तभी पन्ना शहर के नजदीक काष्टागार के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ​हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। इस घटना में करीब एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों में ककरहटी निवासी 40 वर्षीय संतोषी पाण्डेय गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। वे अपनी बहू को देखने के लिए ककरहटी से छतरपुर जा रही थीं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया है।