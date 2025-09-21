मेरी खबरें
    पन्ना में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बस, एक दर्जन यात्री हुए घायल; एक महिला गंभीर

    मध्य प्रदेश के पन्ना में तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराकर पलट गई, इसमें एक दर्जन यात्री घायल हो गए। हादसे में संतोषी पाण्डेय गंभीर जख्मी हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस गुन्नौर से पन्ना आ रही इसी दौरान यह हादसा हुआ। ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में बस चला रहा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 12:21:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 12:25:09 PM (IST)
    1. बस पलटने पर मची अफरा-तफरी, स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला।
    2. यात्रियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी और पेड़ से टकराने के बाद पलट गई।
    3. करीब एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना। पन्ना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पन्ना-सतना राष्ट्रीय राजमार्ग -39 पर पांडेय बस सर्विस की एक तेज रफ्तार यात्री बस क्रमांक-MP-35, P-0246 जो गुन्नौर से पन्ना आ रही थी तभी पन्ना शहर के नजदीक काष्टागार के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ​हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। इस घटना में करीब एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों में ककरहटी निवासी 40 वर्षीय संतोषी पाण्डेय गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। वे अपनी बहू को देखने के लिए ककरहटी से छतरपुर जा रही थीं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया है।

    ड्राइवर तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था बस

    अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।​ बस में सवार एक यात्री, वनगांव की राजकुमारी बाई, ने बताया कि ड्राइवर बहुत तेज गति से बस चला रहा था। वाहन चालक ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। देखते ही देखते यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर लगाम लगा पाएगा।

