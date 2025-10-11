पन्ना में स्टाफ की लापरवाही ले डूबी, लड़की का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, एंबुलेंस तक पहुंचते ही तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। जिला अस्पताल में भर्ती एक बालिका की मौत स्टाफ की संवेदनहीनता के कारण हो गई। पेट दर्द से पीड़ित बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत ठीक न होने पर उसे शनिवार को रीवा के मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया। जब बालिका को वार्ड से एंबुलेंस तक ले जाना था, तो स्टाफ ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया।

ट्रॉमा सेंटर लाते-लाते बालिका की हो गई मौत स्वजन बालिका को लेकर एंबुलेंस तक गए लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वापस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीएमएचओ ने मामले की जांच की बात कही है। दयाराम चौधरी ने बताया कि उनकी पुत्री अभिलाषा चौधरी (13) को गुरुवार रात को पेट दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।