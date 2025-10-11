मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 09:09:11 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 09:12:56 PM (IST)
    पन्ना में स्टाफ की लापरवाही ले डूबी, लड़की का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, एंबुलेंस तक पहुंचते ही तोड़ा दम
    स्टाफ ने लड़की का हटा दिया ऑक्सीजन मास्क (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. लड़की की मौत स्टाफ की संवेदनहीनता के कारण हो गई
    2. ट्रॉमा सेंटर लाते-लाते बच्ची की हो गई मौत
    3. ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। जिला अस्पताल में भर्ती एक बालिका की मौत स्टाफ की संवेदनहीनता के कारण हो गई। पेट दर्द से पीड़ित बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत ठीक न होने पर उसे शनिवार को रीवा के मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया। जब बालिका को वार्ड से एंबुलेंस तक ले जाना था, तो स्टाफ ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया।

    ट्रॉमा सेंटर लाते-लाते बालिका की हो गई मौत

    स्वजन बालिका को लेकर एंबुलेंस तक गए लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वापस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीएमएचओ ने मामले की जांच की बात कही है। दयाराम चौधरी ने बताया कि उनकी पुत्री अभिलाषा चौधरी (13) को गुरुवार रात को पेट दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।


    ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने मृत घोषित किया

    स्टाफ इंजेक्शन लगाते रहा और हाथ खड़े कर दिए। उसे रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस को बुलाया था, लेकिन वहां तक पहुंचते ही हालत बिगड़ने पर वापस ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पन्ना के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी राजेश प्रसाद तिवारी का कहना है कि जांच में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

