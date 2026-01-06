पन्ना में तेल से भरा ट्रक पलटा, लूटने के लिए डिब्बे-बाल्टी लेकर उमड़ा पूरा गांव

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना-कटनी मुख्य मार्ग पर चौपरा के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां खाद्य तेल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे का कारण ट्रक का स्टेयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। हालांकि, इस दुर्घटना के बाद मौके पर जो नजारा दिखा, उसने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए।
जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें रखे डिब्बों से तेल सड़क पर बहने लगा। इसकी खबर मिलते ही पास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। लोग अपने घरों से बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर पहुंच गए और सड़क पर फैले तेल को बटोरने की होड़ मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के पास टूट पड़े।
सूचना मिलते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि पुलिस के पसीने छूट गए। आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजकर ग्रामीणों को वहां से खदेड़ना पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई।
ट्रक चालक गौरी शंकर इस हादसे में सुरक्षित है, लेकिन उसने बताया कि करीब 1 लाख रुपये का तेल बर्बाद हो गया। पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक को सड़क से हटवाया और यातायात बहाल कराया।
