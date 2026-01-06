मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पन्ना में तेल से भरा ट्रक पलटा, लूटने के लिए डिब्बे-बाल्टी लेकर उमड़ा पूरा गांव

    पन्ना-कटनी मुख्य मार्ग पर चौपरा के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहाँ खाद्य तेल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे का कारण ट्रक का स्टेयरि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 02:08:52 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 02:08:52 PM (IST)
    पन्ना में तेल से भरा ट्रक पलटा, लूटने के लिए डिब्बे-बाल्टी लेकर उमड़ा पूरा गांव
    पन्ना में तेल से भरा ट्रक पलटा

    HighLights

    1. पन्ना-कटनी मार्ग पर स्टेयरिंग फेल होने से पलटा तेल से भरा ट्रक
    2. बाल्टी-डिब्बे लेकर सड़क पर उमड़े ग्रामीण, लूटने की मची होड़
    3. बेकाबू भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना-कटनी मुख्य मार्ग पर चौपरा के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां खाद्य तेल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे का कारण ट्रक का स्टेयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। हालांकि, इस दुर्घटना के बाद मौके पर जो नजारा दिखा, उसने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए।

    सड़क पर बही 'तेल की गंगा', ग्रामीणों में मची लूट

    जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें रखे डिब्बों से तेल सड़क पर बहने लगा। इसकी खबर मिलते ही पास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। लोग अपने घरों से बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर पहुंच गए और सड़क पर फैले तेल को बटोरने की होड़ मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के पास टूट पड़े।


    पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां

    सूचना मिलते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि पुलिस के पसीने छूट गए। आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजकर ग्रामीणों को वहां से खदेड़ना पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई।

    बड़ा नुकसान, चालक सुरक्षित

    ट्रक चालक गौरी शंकर इस हादसे में सुरक्षित है, लेकिन उसने बताया कि करीब 1 लाख रुपये का तेल बर्बाद हो गया। पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक को सड़क से हटवाया और यातायात बहाल कराया।

    यह भी पढ़ें- इंदौर में घर-जमीन खरीदने का बढ़ा क्रेज... विजयनगर और बायपास लोगों की पहली पसंद, रजिस्ट्री में जोरदार उछाल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.