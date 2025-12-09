MP के पन्ना में दो दोस्त रातोंरात बन गए लखपति, खादन में मिला इस साल का सबसे बड़ा हीरा, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

नईदुनिया प्रतिनिधि पन्ना: कहा जाता है कि पन्ना की धारा किसी की किस्मत पलटने की ताकत रखती है। यही चमत्कार एक बार फिर दिखाई दिया, जब करीब 20 दिन पहले दो दोस्तों ने बनाई गई खदान से 15.34 कैरेट का चमकदार जेम्स क्वालिटी का हीरा निकाला। दोनों ने इस कीमती हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है और इसे आगामी नीलामी में शामिल किया जाएगा।

बताया गया कि सतीश खटीक पिता मुन्ना खटीक (उम्र 24 वर्ष) और उनके दोस्त साजिद मोहम्मद पिता नफीस मोहम्मद (उम्र 23 वर्ष) निवासी रानीगंज ने हीरा कार्यालय से पट्टा लेकर कृष्णा कल्याणपुर की पटी क्षेत्र में खदान शुरू की थी। 20 दिनों की लगातार मेहनत के बाद उन्हें यह सफलता मिली। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरे को विधिवत कार्यालय में जमा किया।

उम्मीदों को दिया नया जीवन

सतीश ने बताया कि वह अपने पिता के साथ बकरे के मांस की दुकान चलाते हैं और उनकी दो बहनें शादी योग्य हैं। साजिद मोहम्मद भी अपने पिता के साथ फल की दुकान में काम करते हैं और उनकी भी दो बहनें शादी की उम्र में हैं। दोनों ने बताया कि बहनों की शादी के लिए पैसों की बेहद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने किस्मत आजमाने के लिए पट्टा बनवाया। अब मिले इस चमचमाते हीरे ने उनकी उम्मीदों को नया जीवन दिया है। नीलामी से मिलने वाली राशि दोनों बराबर बांटेंगे, जिससे वे अपनी बहनों की शादी करेंगे और शेष धन से दोबारा खदान लगाकर अपने काम-धंधे को आगे बढ़ाएंगे।

दादा और पिता ने आजमाई किस्मत, पोते को मिली बड़ी सफलता

साजिद मोहम्मद ने बताया कि उनके दादा मोहम्मद हबीब ने करीब 50 वर्षों तक किस्मत आजमाई लेकिन उन्हें केवल एक कैरेट का ही हीरा मिला। पिता नफीस मोहम्मद ने भी लगभग 20 साल तक खदान लगाई, पर उन्हें केवल छोटे-मोटे हीरे ही हासिल हुए। वहीं आज साजिद को 15.34 कैरेट का हीरा मिला है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है।